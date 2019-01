Podatek za wesele. Urząd Skarbowy pyta nowożeńców. Chodzi o tysiące złotych

Dlaczego urząd skarbowy w ogóle wysyła do nowożeńców pisma zawierające pytania na temat przyjęć weselnych? Jak informuje rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Kielcach Anna Stępień, urzędy skarbowe w województwie świętokrzyskim, tak jak i w całej Polsce, prowadzą kontrole podatkowe dotyczące różnego rodzaju działalności gospodarczej, między innymi związanej z organizacją takich imprez okolicznościowych jak komunie, imieniny czy wesela. Czynności kontrolne odbywają się oczywiście po ich zakończeniu.

Kiedy i w jakiej sali odbywała się impreza? Czy była filmowana? Kto grał w zespole muzycznym? Ile trzeba było zapłacić? - na tego typu pytania musieli ostatnio odpowiedzieć nowożeńcy z województwa łódzkiego. Urzędy skarbowe, które rozsyłały pisma tłumaczą, że chodzi o sprawdzenie, czy firmy weselne płacą podatki, a sami nowożeńcy nie muszą się obawiać.

- W trakcie kontroli firmy organizującej na przykład uroczystości weselne zbierany jest materiał dowodowy z różnych źródeł, są nim na przykład informacje dobrowolnie uzyskane od nowożeńców - tłumaczy rzecznik Izby Administracji Skarbowej.

Jak to wygląda w praktyce? - Urząd skarbowy w trakcie kontroli firmy wysyła do nowożeńców, którym ta firma świadczyła usługę, pismo z prośbą o udzielenie pisemnych wyjaśnień w zakresie zakupu usług, w tym przypadku organizacji przyjęcia weselnego. Zwracam uwagę, że urząd nie wzywa nikogo do siebie, lecz zwraca się wyłącznie o pisemną odpowiedź na pismo. Nowożeńcy mogą udzielić takich informacji, ale obowiązku nie mają, więc tym bardziej nieudzielenie odpowiedzi na pismo nie skutkuje żadnymi karami finansowymi - wyjaśnia Anna Stępień.

- W 2016 roku podczas takich kontroli wykryto na przykład, że przedsiębiorca nie ewidencjonował niektórych imprez i zaniżył deklarację podatkową wysłaną do urzędu skarbowego. Po zakończeniu kontroli skarbowej musiał złożyć korektę deklaracji na wyższą wartość sprzedanych usług. Ta korekta opiewała na sumę około 70 tysięcy złotych - przytacza szczegóły jednej z kontroli Anna Stępień.