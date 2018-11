Poddębina na złotą jesień życia

Od kilku miesięcy, tuż pod Łodzią, trwały intensywne prace, których celem było otworzenie nowoczesnego centrum rehabilitacyjno-opiekuńczego dla osób starszych. We wrześniu 2018 r. Poddębina przyjęła pod swój dach pierwszych pensjonariuszy, którzy mogą skorzystać z oferty opieki całodobowej, pobytu czasowego lub dziennego. Natomiast 26 września odbyło się oficjalne otwarcie placówki przyjaznej seniorom. A wszystko po to, aby jesień życia była złotą, bez trosk, bólu i samotności.

Poddębina – miejsce przyjazne seniorom

Ośrodek Poddębina powstał na terenie lasu tuszyńskiego. Podczas projektowania i budowy widoczna była koncentracja na potrzebach osób starszych. Cały budynek posiada klimatyzację, ogrzewanie podłogowe, windę, a w pokojach są łazienki wyposażone w poręcze i uchwyty. Ponadto, w każdym pokoju znalazł się system sygnalizacji przywoławczej. Do dyspozycji pensjonariuszy oddano również ogródek warzywny i kwiatowy, salę komputerową ze stałym łączem internetowym, bibliotekę, czytelnię, siłownię, bilard i tenis stołowy. Poza ofertą typową dla ośrodków opieki, Poddębina przygotowała usługi rehabilitacyjne skierowane do osób dorosłych, głównie z problemami narządów ruchu i pacjentów cierpiących na schorzenia neurologiczne. - Dla nas najważniejszy jest uśmiech podopiecznych. Nasz ośrodek Poddębina to nowoczesna placówka, w której na pierwszym miejscu stawiamy na dobre samopoczucie mieszkańców – wyjaśnia nam dyrektor centrum Poddębina. – Kiedy podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu prac, mieliśmy jasno wytyczony cel: stworzyć dom opieki, który zmieni dotychczasowy sposób myślenia o tego rodzaju placówkach. Dlatego przy ośrodku od razu powstało centrum rehabilitacyjne. Odpowiedzialność za jego funkcjonowanie powierzyliśmy doświadczonym i wykwalifikowanym specjalistom, którzy swoją pracę traktują przede wszystkim jako powołanie, a nie zawód. Co ważne dla Łodzian, z oferty rehabilitacyjnej mogą korzystać także osoby, które nie przebywają na stałe w ośrodku Poddębina.

Lepiej niż w domuSeniorzy, którzy dołączą do grona pensjonariuszy Poddębiny mają zapewnioną całodobową opiekę personelu pielęgniarsko-opiekuńczego, nadzór lekarski, terapię zajęciową, rehabilitację usprawniająca i kąpiele SPA -Chcemy, aby ośrodek Poddębina był przede wszystkim kojarzony z komfortem, wysokim standardem opieki medycznej i niemedycznej, ale również z rozwojem zainteresowań podopiecznych, możliwością korzystania z profesjonalnej rehabilitacji i troską o samopoczucie seniorów, którzy przyznają, że najbardziej „na stare lata” boją się samotności – osoby, które do końca roku 2018 zdecydują się na skorzystanie z ich usług, mają możliwość skorzystania z korzystnej oferty.

Oferta dostosowana do potrzeb seniorów

Poddębina dostosowała swoją ofertę opieki nad osobami starszymi do potrzeb ich rodzin i opiekunów, a także samych seniorów. Osoby decydujące się na skorzystanie ze wsparcia ośrodka mają do wyboru trzy różne możliwości. Pierwszym z nich jest opieka podczas stałego pobytu, na co składa się m.in. całodobowa opieka personelu pielęgniarsko-opiekuńczego, nadzór lekarski, terapia zajęciowa, rehabilitacja usprawniająca 3 razy w tygodniu, kąpiele SPA 1 raz w tygodniu oraz 5 posiłków dziennie. Natomiast istnieje możliwość opieki opcji tzw. pobytu czasowego, na który składa się całodobowa opieka personelu pielęgniarsko-opiekuńczego, nadzór lekarski, terapia zajęciowa, rehabilitacja usprawniająca 2 razy w tygodniu oraz 5 posiłków dziennie. Poddębina wspiera również doraźnie, w ramach pobytu dziennego, a pensjonariusze mają zagwarantowaną m.in. opiekę personelu pielęgniarsko-opiekuńczego, możliwość konsultacji lekarskiej, terapię zajęciową, a także tak ważny transport chorego z i do miejsca zamieszkania oraz posiłki dostosowane do czasu pobytu.

Natomiast osoby poszukujące turnusów rehabilitacyjnych mają trzy opcje turnusów do wyboru: usprawniający, ortopedyczny i neurologiczny.

***

O ośrodku:

Poddębina – centrum rehabilitacyjno-opiekuńcze w Tuszynie

Ośrodek powstał w 2018 roku i świadczy całodobowo opiekę dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych. To prywatna placówka, której celem jest przełamanie stereotypów na temat miejsc o tym charakterze, poprzez zaangażowanie wykwalifikowanej kadry i zapewnienie najwyższych standardów życia swoim podopiecznym.

Więcej informacji na www.poddebina.pl