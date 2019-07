Podpalony dąb Mieszko wciąż żyje. "Pojawiły się nowe liście na gałęzi"

Rosnący przy ulicy Nowoursynowskiej dąb Mieszko padł ofiarą pożaru, w nocy z 16 na 17 czerwca. W wyniku tego zdarzenia 600-letnie drzewo zostało uszkodzone. Mieszko ze względu na swoje lata jest jednym z najstarszych drzew w Polsce oraz najstarszym drzewem na Mazowszu. Początkowo rokowania nie było dobre. Przypuszczano, że pożar pnia może być dla drzewa zabójczy.

Na szczęście z każdym dniem pojawiają się coraz bardziej pozytywne wiadomości. Pod koniec czerwca odbyło się spotkanie dotyczące omówienia stanu drzewa i sposobów dalszego postępowania z tym pomnikiem przyrody. Rokowania dla dębu Mieszko są zdecydowanie lepsze niż bezpośrednio po pożarze.

- Wiadomości są całkiem pozytywne. Drzewo wciąż żyje, udowadniając swoją wielowiekową żywotność – informuje Bartosz Dominiak, zastępca Burmistrza Ursynowa - W ubiegłym tygodniu pojawiły się nowe liście na gałęzi, która znajdowała się kilka metrów nad ogniem i na której wszystkie wcześniejsze liście były mocno opalone. Co do ustaleń ze spotkania, to kluczowe jest dokładne zbadanie do połowy lipca, na zlecenie miejskiego Biura Ochrony Środowiska, korony drzewa, w tym w zakresie odtworzenie niezbędnych zabezpieczeń, które podczas pożaru uległy zniszczeniu (m.in. liny podtrzymujące).