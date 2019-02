Podpowiadamy - jaki prezent na Dzień Kobiet?

Pomysłowość mile widziana

Wybierając prezent dla kobiety, należy kierować się szeroko pojętą pomysłowością. Przede wszystkim nie należy kupować czegoś, co będzie po prostu praktyczne. Dziewczyny uwielbiają nietuzinkowe prezenty czy drobiazgi. Zwłaszcza takie, które wymagają trochę trudu, aby go zakupić lub wykonać. Nie bójmy się zaskakiwać swoich ukochanych dziewczyn czy narzeczonych. To może być jednodniowa wycieczka lub weekend w wymarzonym miejscu, kolacja w restauracji, bon upominkowy do SPA, personalizowane czekoladki, książka ulubionego pisarza albo foto książka ze wspólnymi zdjęciami.

Spersonalizowana biżuteria

Idealny prezent na dzień dziewczyny to biżuteria. Trudno znaleźć kobietę, która nie lubi biżuterii i różnych błyskotek. Naszyjnik, kolczyki czy bransoletka to sprawdzone prezenty. Jeśli postaramy się i zamówimy spersonalizowaną biżuterię będziemy mieli gwarancję, że bliska nam osoba będzie zachwycona i poczuje się wyjątkowa. Decydując się na zakup łańcuszka, czy bransoletki można dokupić np. specjalną zawieszkę na której wygrawerowane zostaną np. inicjały ukochanej osoby, czy ważna data. Ciekawym dodatkiem, coraz częściej stosowanym są piękne, personalizowane pudełka na biżuterię. Ozdabiane różnymi wzorami i z pamiątkową dedykacją będą przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.

(Nie)potrzebne gadżety

Decydując się na zakup prezentu na Dzień Kobiet należy wystrzegać się niepotrzebnych gadżetów. Co kryje się pod tym określeniem? Krótko mówiąc wszystkie rzeczy, które będą tylko zbędną ozdobą, stojącą na półce i zbierającą kurz tj, szkatułki, pluszowe misie, porcelanowe aniołki i inne figurki. Sporym nietaktem jest również obdarowywanie bliskiej osoby rzeczami, które może sobie sama kupić w zwykłym sklepie, np. rajstopy, mydełka, czekoladę czy kawę. Nie należy też kupować żadnych rzeczy typu odkurzacz, mop, garnki czy inne akcesoria kuchenne - żadna kobieta nie będzie zadowolona, jeśli otrzyma taki praktyczny prezent. Najważniejsze jest to, aby upominek był podarowany z serca, a nie tylko z obowiązku.

Najcenniejszy prezent - czas dla siebie

To co możemy najcenniejsze podarować ukochanej osobie to wspólnie spędzony czas. Jeśli zależy ci, aby przygotować oryginalny prezent dla niej - zastanów się, czy nie spędzić wyjątkowego weekendu w Parku Rekreacyjno-Biznesowego Las Woda****, który zlokalizowany jest zaledwie 54km od Warszawy.

W hotelu Las Woda Wilga**** w dniu 8-9 marca organizowany jest Dzień Kobiet wg Św. Patryka, a inaczej mówiąc Wieczór Irlandzki. Można wykupić specjalny pakiet z tej okazji i dokonać rezerwacji. Zawiera on nocleg w pokoju czterogwiazdkowym ze śniadaniem. W dniu przyjazdu zapewniony jest lunch. Ponadto przewidziana jest muzyka irlandzka - w tym koncert zespołu, który zagra typową, irlandzką muzykę folkową. Zaplanowano również taneczno-muzyczne show, pełne energii. Podczas tego wieczoru wystąpi zespół Taorloutah oraz grupa taneczna Treblers - wielokrotni mistrzowie Europy, którzy rozgrzeją parkiet i porwą do wspólnej zabawy. Odbędzie się także uroczysta kolacja inspirowana kuchnią irlandzką. Każdy będzie mógł rozkoszować się wykwintnymi potrawami w formie dań gorących, zimnych przekąsek oraz deserami pochodzącymi z zielonej wyspy Irlandii.

W czasie pobytu w Las Woda**** w pełni korzystać można ze strefy aqua, czyli basenu, sauny fińskiej oraz jacuzzi. W sobotę można bezpłatnie uczestniczyć w animacjach, m.in. aqua aerobicu, a także nordic walking. Co więcej w cenie pakietu otrzymuje się nieograniczony dostęp do sali fitnessu, siłowi o fit parku. Każda kobieta będzie zachwycona takim prezentem z okazji Dnia Kobiet, podczas którego będzie można miło spędzić czas tylko we dwoje!