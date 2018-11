Podróżnicy zapraszają 24 listopada 2018 r.

Jan Mela

Urodził się 30 grudnia 1988r w Gdańsku, ale wychował się w Malborku. W 2002r , mając 13 lat, uległ ciężkiemu wypadkowi – w wyniku porażenia prądem (15 000V) amputowano mu rękę i nogę. Dwa lata później razem z polarnikiem Markiem Kamińskim wyruszył na wyprawę na Biegun Północny i Południowy. W kolejnych latach uczestniczył w wyprawach na Kilimandżaro, Elbrus, wspinał się na górę El Capitan i przebiegł New York City Marathon. Porusza się na protezie nogi, nie używa protezy ręki. W 2009roku założył Fundację Poza Horyzonty, która pomaga osobom po amputacjach w zakupie protez i powrocie do aktywnego życia. W wolnych chwilach podróżuje autostopem, robi zdjęcia w pustostanach, szyje na maszynie i chodzi na slackline.

Podróże na krańce świata i w głąb siebie, 24 listopada, Sala Rudniewa, godz. 12:30 – 14:30

Łukasz Smoliński

Od ponad 12 lat związany z rynkiem reklamy, pracował zarówno po stronie międzynarodowych agencji sieciowych (McCann Erickson), jak i po stronie Klienta (tp, Orange). Od 2009 roku pracuje na swoim. Właściciel agencji Brainshake specjalizującej się w komunikacji non-standard, potem grupy kapitałowej andmore. Członek jury konkursów reklamowych. Od 2012 współwłaściciel brytyjskiej sieci tealabów Bubbleology w Polsce. W 2015 roku razem ze wspólnikami stworzył luksusową, nowoczesną markę cukierniczą DESEO Patisserie & Chocolaterie – wkrótce DESEO otwiera trzeci punkt w Warszawie.

Od 2013 roku wspólnie z narzeczoną, Natalią Sitarską, prowadzi jeden z najpopularniejszych blogów podróżniczo-kulinarnych, Tasteaway.pl. Systematycznie współpracują z kluczowymi markami oraz z podmiotami promującymi zagraniczne regiony w Polsce. Prywatnie fan dobrej kuchni, uzależniony od dalekich podróży i ekstremalnych przeżyć kulinarnych, tata Maksa i małej Jagody.

Natalia Sitarska

Badacz marketingowy, socjolog, blogerka. Od prawie 10 lat związana z rynkiem badań społecznych i marketingowych, najpierw w TNS OBOP (TNS Polska), od prawie 6 lat na swoim – razem z wspólnikiem prowadzi agencję strategiczno-badawczej brainlab. Na co dzień doradza firmom w obszarze komunikacji marketingowej oraz ulepszania produktów i usług.

Od 2013 roku razem z Łukaszem Smolińskim prowadzi jeden z najpopularniejszych blogów podróżniczo-kulinarnych, Tasteaway.pl. Systematycznie współpracują z kluczowymi markami oraz z podmiotami promującymi zagraniczne regiony w Polsce. Od maja 2016 roku wspiera też Łukasza w zakresie rozwoju DESEO. Prywatnie zagorzała fanka dobrej czekolady, neapolitańskiej pizzy, na zawsze zakochana w Kraju Basków, oczarowana Japonią. Mama Maksa i Jagody.

Tasteaway.pl – „PODRÓŻE EGZOTYCZNE Z DZIEĆMI – wszystko, co chcieliście wiedzieć, ale baliście się zapytać”, 24 listopada, Sala Rudniewa, godz. 10:30 – 12:00

Łukasz Nowak

Pomysłodawca i założyciel Klubu Podróżników Soliści propagującego podróże poza utartym szlakiem. Ekonomista i inwestor giełdowy związany z rynkiem start up. Każdą wolną chwilę spędza na podróżach lub ich planowaniu. Miłośnik gór, wspinaczki w każdej formie, nurkowania, ekstremalnej jazdy na nartach i skoków spadochronowych. Amator fotografii. Uzależniony od adrenaliny. W ciągłym ruchu.

Nieustannie, od pięciu lat inwestuje każdą wolną chwilę w rozwój Klubu i kolejne inicjatywy podróżnicze!

Więcej na: www.solisci.pl

Islandia – kraina ognia, lodu i elfów, Sala Mickiewicza, godz. 11:30 – 13:00

Anna i Krzysztof Kobusowie

Fotografowie i dziennikarze, uwielbiający włóczęgę z dala od utartych szlaków. Ich zdjęcia ilustrują liczne artykuły i książki, można je też zobaczyć na stronie www.travelphoto.pl. Prowadzą portal o rodzinnych podróżach www.malypodroznik.pl. Autorzy zdjęć do albumów oraz wielu książek podróżniczych m.in. cyklu kreatywnych przewodników i pamiętników dla dzieci „Podróżownik” (wyd. MAC Edukacja). Na targach poprowadzą pokaz o Chorwacji.

Chorwacja – czego nie widział Marco Polo? 24 listopada, Sala Rudniewa, godz. 15:00 – 16:45

Jakub Juszyński

Dużo podróżuje i sporo je, a najczęściej łączy te dwie rzeczy. Na co dzień mieszka w Kielcach i zajmuje się marketingiem, ale kiedy tylko to możliwe wyrusza poznawać świat samemu lub z rodziną. Nieważny jest środek transportu i to czy miejsce jest znane. Istotne dla niego jest to, żeby odkryć coś nowego.

Pisze bloga www.tymrazem.pl dotyczącego podróży, ale sprawnie łączy je z odkrywaniem nowych smaków. Organizuje spacery po Kielcach, na których można odkryć uroki tego miasta.

Tymrazem.pl – „Czechy mniej znane”, 24 listopada, Sala Mickiewicza, godz. 10:30 – 11:15

Jacek Jasiński – rocznik ’73, z wykształcenia architekt i archeolog, z zamiłowania koniarz i podróżnik. Od lat, czasem samotnie a czasem z żoną i dzieciakami, włóczy się bocznymi drogami wielu krajów Europy i Azji. Hoduje konie konie rasy kabardyńskiej, którym poświęca każdą wolna chwilę między podróżami.

więcej na: www.nomadiclife.eu

Nomadic Life – KONNO PO BEZDROŻACH … – impresje z wędrówek po Kaukazie, Gruzji, Armenii, Iranie, Maroku…, 24 listopada, Sala Mickiewicza, godz. 14:15 – 15:00

Paweł Wroński

Od 20 lat zajmuję się dziennikarstwem turystycznym i fotografią. Pasjonuję przede wszystkim przenikaniem kultur, obyczajami ugruntowanymi w tradycji zwiedzanych krajów i regionów, widocznymi w religii, sztuce, folklorze i kuchni. W ostatnich latach zajmuję się tą tematyką jako freelancer, współpracując z różnorodnymi mediami, teraz – najczęściej internetowymi.

W związku ze zmianami na rynku mediów zacząłem także przywiązywać większą wagę do własnego bloga czyli http://pawelwronski.blog, który do przełomu 2015 i 2016 r. pełnił jedynie rolę archiwum zamieszczanych gdzie indziej.

Złoto króla Midasa współcześnie, 24 listopada, Sala Mickiewicza, godz. 13:15 – 14:00