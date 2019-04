Podsumowanie konferencji prasowej Międzynarodowych Targów Fryzjerskich i Kosmetycznych Beauty Days oraz Międzynarodowych Targów Ślubnych

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele mediów, firmy i eksperci branży kosmetycznej, fryzjerskiej i ślubnej oraz influencerzy projektu #BeautyDaysBlogger. Organizatorzy ogłosili Ambasadorki Targów:

Magdalena Pieczonka - Ambasadorka Targów Beauty Days

Izabela Janachowska - Ambasadorka Targów Warsaw Wedding Days

oraz przedstawili agendę obu wydarzeń.

Wśród prelegentów były również Anna Sadowska Dyrektor kreatywna marki FARMAGAN i Akademii Maniewski oraz Nina Ryszka prezes zarządu PTAK HOLDING.

- We wrześniu pobijemy Rekord Guinnessa w Największej ilości osób malujących usta jednocześnie. Dostaniecie lustereczko i szminkę i do dzieła! Zapraszamy również mężczyzn. – mówiła Ambasadorka Targów Beauty Days Magdalena Pieczonka.

Organizatorzy zapraszają wszystkich profesjonalistów i miłośników piękna na Targi Beauty Days, podczas których swoją ofertę zaprezentuje ponad 450 wystawców z 28 krajów. Targi to również kontynuacja znanych już wydarzeń m. in. International Barber Battle, Young Beauty Awards by Anagra, Bitwa na Pędzle oraz mnóstwo nowości: Mistrzostwa Polski Brody i Wąsów 2019 w trzech kategoriach Długa Broda, Krótka Broda oraz Kreatywny Wąs, EcoDays, Barber Battle Junior, konkurs z zakresu makijażu permanentnego i medycyny estetycznej Kopalnia Talentów oraz liczne pokazy i szkolenia. Podczas Targów odbędzię się kolejna edycja najpopularniejszego i największego projektu w social mediach #BeautyDaysBlogger - spotkanie 1500 beauty influencerów.

- Warszawskie świętowanie 10-lecia Akademii Maniewski oraz kolekcji TIME LAPSE będzie niewiarygodnie interesującym wydarzeniem dla wszystkich profesjonalistów, zapraszamy na spotkania z Maciejem Maniewskim, szkoleniowcami akademii, ale również na szkolenia, które już przygotowujemy specjalnie dla fryzjerów odwiedzających Beauty Days. –mówiła Anna Sadowska, która zaprasza również wszystkie zainteresowane salony fryzjerskie do współpracy i dołączenia do FARMAGAN Familia.

W wywiadzie dla Wirtualnej Polski Magdalena Pieczonka ogłosiła, że podczas Targów Beauty Days będzie miała premierę jej książka nt. tajników makijażu wykonanym na gwiazdach takich jak Natalia Siwiec, Maja Bohosiewicz czy Agnieszka Jastrzębska.

Targi Warsaw Wedding Days to prawie 200 Wystawców, którzy zaprezentują najgorętsze trendy ślubne na nadchodzące sezony. Partnerem Strategicznym Targów jest weddingdream.com.

- Na scenie głównej Targów odbędzie się metamorfoza za żywo. Jedna, wybrana przez nas narzeczona zostanie poddana pełnej metamorfozie przedślubnej. Już nie mogę się doczekać. Koniecznie bądźcie z nami we wrześniu, ale już od dziś śledźcie nasze kanały social media, aby dowiedzieć się szczegółów i wziąć udział w Warsaw Wedding Days. –mówiła Ambasadorka Targów Izabela Janachowska.

Największymi atrakcjami Targów Ślubnych będą Strefa Zaręczonych z Karolove Kartki, miejsce spotkań zaręczonych par z najpopularniejszymi bloggerkami ślubnymi, Meeting Wedding Plannerów, czyli wyjątkowo zaaranżowana strefa konsultantów ślubnych, w której będą udzielać porad dla przyszłych par młodych. Dodatkowo atrakcją będą Warsztaty Wyplatania Makramy z Marheri Crafts - warsztaty pełne plecenia sznurków, inspiracji i twórczej energii. Dobrze znana i podziwiana przez Odwiedzających - Strefa Inspiracji, czyli ekskluzywna strefa inspiracji ślubnych, w której zostaną zaprezentowane najnowsze trendy w ślubnej scenografii czy Bezpłatne warsztaty Pierwszego Tańca. – mówiła Nina Ryszka prezes zarządu PTAK HOLDING.

Patroni medialni wydarzeń:

Już dzisiaj zarezerwuj sobie trzeci weekend września!

20 - 22 września Międzynarodowe Targi Fryzjerskie i Kosmetyczne Beauty Days

21 - 22 września Międzynarodowe Targi Ślubne Warsaw Wedding Days