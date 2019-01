Podwójny rekord Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Takiego finału jeszcze nie było!

27. Finał WOŚP, ile zebrano?

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dobiegł końca. Po raz kolejny zakończył się rekordowo. O północny Jurek Owsiak podał zadeklarowaną kwotę zebraną przez kwestujących na rzecz Orkiestry. Jest to 92 143 798 zł. To o ponad 10 milionów więcej, niż rok temu o tej porze. Dla przypomnienia, łącznie podczas 26. Finału WOŚP udało się zebrać 126 milionów złotych. Oznacza to, że do pobicia zeszłorocznego rekordu brakuje niecałe 35 milinów. Jaka będzie ostateczna kwota? Tego dowiemy się prawdopodobnie w marcu.

- Dzisiaj po raz kolejny pokazaliśmy, w deszczu, w niepogodzie, w zamkniętych wielkich centrach handlowych, które z nami wspaniale pracowały, z nami, z przyjaciółmi, że możemy robić rzeczy niesamowite! - powiedział na koniec Jurek Owsiak.



Podwójny rekord

Tegoroczny Finał obfitował w dwa rekordy. Po podaniu ostatecznej kwoty 26. Finału WOŚP, okazało się, że do miliarda zebranego podczas wszystkich dotychczasowych zbiórek fundacji brakowało zaledwie 49 milionów złotych.

Po godzinie 19, Jurek Owsiak powiedział:

- Szanowni państwo, rodacy, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie: miliard złotych, to jest nasza pomoc w ciągu tych 27 lat, a może i będzie więcej. Myślę, że dzisiaj udowodniliśmy wszystkim, że nie jesteśmy z plasteliny.



Złote Karty i Złote Serduszka:

Tradycyjnym zwieńczeniem Finału były licytacje Złotych Kart i Złotych Serduszek. Udało się je wylicytować za następujące sumy:

Złota Karta nr 1 została wylicytowana przez ITA TOOLS za kwotę 123 456 zł.

Złota Karta nr nr 2 powędruje do Kris i Norbi, a numer 3 do EUROMED Marek i Rafał 11 lat z WOŚP.

Złote Serduszko nr 1 zostało wylicytowane przez Bio-Gen Łódź za 1 200 000 zł.

Złote Serduszko nr 2 powędruje do Romana Roszkiewicza , a numer 3 do KBM Zabajka.

Atak na prezydenta Gdańska podczas finału WOŚP

Podczas niedzielnego finału WOŚP doszło niestety też do tragedii. W Gdańsku napastnik wtargnął na scenę z nożem podczas trwającego 27. Finału WOŚP i zranił nożem Pawła Adamowicza, prezydenta miasta. Napastnika - który swoją napaść motywował względami politycznymi - zatrzymano. Jurek Owsiak na gorąco skomentował całą sytuację, o czym szerzej piszemy tutaj: Atak na prezydenta Gdańska. Owsiak ze sceny w Warszawie: "To jest momentami dziki kraj"