Podwyżka płacy minimalnej: nowe fakty i projekt rozporządzenia. O 120 złotych czy o więcej? Kiedy decyzja?

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę 2019. 2 220 zł minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 roku! Taka była końcowa decyzja Rady Ministrów, przekazana do Rady Dialogu Społecznego w czwartek 14 czerwca.

Takie kwoty figurują też z projekcie aktu prawnego, który ma dopełnić formalności, a datowany (projekt) jest na 28 sierpnia 2018 r.:

"ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2018 r.

w sprawie wysoko6ci minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia l0 października 2OO2 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2019 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2 220 zł.

§ 2. Od dnia 1 stycznia 2019 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 14,50 zł.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.".

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę 2019. Oczywiście to jeszcze niczego nie przesądza. projekt przygotowany jest pod dyskusję a jego przyjęcie przez radę Ministrów jest jedynym punktem (poza sprawami bieżącymi) posiedzenia Rady Ministrów zaplanowanego na wtorek 11 września na godzinę 10.00; tak przynajmniej wynika z agendy posiedzenia opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę 2019. Był spór, a teraz nowa dyskusja?

Wcześniej, w czerwcu Rada Ministrów zajmowała się podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę dwa razy. Pierwsze raz właściwie wycofała tę kwestię z cotygodniowego posiedzenia wskutek sporu między ministrami - finansów oraz pracy. Ten drugi resort proponował wyższą podwyżkę - do 2 250 zł.

Ostatecznie stanęło na kwocie 2 220 zł, co wydawało się zwycięstwem minister finansów Teresy Czerwińskiej nad ministrem pracy Elżbietą Rafalską.

Taka kwota poszła do konsultacji społecznych, ale na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego zabrakło kworum, by podjąć stosowną decyzję. Wydawało się więc, że sprawa jest przesądzona, bo zgodnie z prawem ostatnie słowo należy w takiej sytuacji do rządu. Rada Ministrów stosowne rozporządzenie musi wydać do 15 września, a przyjęta w nim wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego od 1 stycznia kolejnego roku nie może być niższa od poddanych konsultacji organizacjom pracowników oraz pracodawców.

Nie może być niższa, ale prawo nie zabrania Radzie Ministrów nawet w ostatniej chwili podwyższyć takiej stawki. I zdaje się, że właśnie tak się stanie, bo naciski NSZZ "Solidarność" domagającego się wyższej podwyżki mają duże szanse na powodzenie.

Wszystko rozstrzygnie się prawdopodobnie albo 4 września, albo 11 września - na jednym z dwóch najbliższych posiedzeń rządu.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę 2019. Według informacji "Rzeczpospolitej" rząd zaakceptuje propozycję "Solidarności", by płaca minimalna od stycznia wyniosła 2 255 zł. Niby niewiele więcej - raptem 35 zł, ale Piotr Duda traktuje sprawę prestiżowo, "Solidarność" grozi wielką manifestacją.

Jeszcze wyższej podwyżki - do 2 360 zł, chciałoby OPZZ. Ten związek niezależnie od całej tej sprawy organizuje 22 września wielką manifestację wszystkich pracowników budżetówki, których płace - mimo dużej dynamiki wzrostu płac rynkowych - są praktycznie zamrożone od ośmiu lat. Postulat wyższej płacy minimalnej jest jednym z wielu.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę 2019. Wbrew pierwotnym oczekiwaniom na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów, 4 września nie zapadły w tej kwestii żadne nowe decyzje. Formalnościom stanie się więc zadość w kolejny wtorek, 11 września.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę 2019. Prawo wszystko reguluje

Zgodnie z obowiązującym prawem, do połowy czerwca rząd musi zdecydować o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w kolejnym roku. Tak wynika z przepisów prawa. Gwarantowana nimi podwyżka według tegorocznych danych makroekonomicznych powinna wynieść 117 zł. Ustalana automatycznie płaca minimalna powinna więc wynosić od 1 stycznia 2019 r. 2 217 zł.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę propozycja rządu podlega konsultacji w Komisji Trójstronnej, której rolę odgrywa obecnie Rada Dialogu Społecznego. Tam w ciągu miesiąca: 15 czerwca-15 lipca powinno być wypracowane wspólne stanowisko.

„Komisja Trójstronna ma czas na uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia do dnia 15 lipca. Uzgodniona przez Komisję Trójstronną wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok następny podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, do dnia 15 września".

„W przypadku gdy Komisja Trójstronna nie uzgodni do 15 lipca wysokości minimalnego wynagrodzenia, wówczas decyzję o wysokości tego wynagrodzenia podejmuje Rada Ministrów i ogłasza, w drodze rozporządzenia, w Dzienniku Ustaw – w terminie do 15 września danego roku. Ustalona przez Radę Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia nie może być niższa od wysokości, którą Rada Ministrów zaproponowała Komisji Trójstronnej do negocjacji”.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę 2019. Oznacza to, że we wtorek 11 września można spodziewać się zatwierdzenia treści stosownego rozporządzenia Rady Ministrów, które zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw. Potwierdzi ono, że ostatecznie minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2019 roku wynosić będzie 2 220 złotych a minimalna stawka – od 1 stycznia 2019 r. to 14,50 zł za godzinę pracy, czy jednak więcej