Podwyżki cen 2019. Za co zapłacimy więcej w tym roku? (SPRAWDŹ)

Radość z nadejścia nowego roku mogą nam popsuć podwyżki zapowiadane przez przedstawicieli wielu branż jeszcze w minionym - 2018 roku. Jeśli nasze pensje nie wzrosną o co najmniej kilkaset złotych, może się okazać, że będziemy sobie mogli w tym rozpoczynającym się roku pozwolić na mniej niż we właśnie zakończonym. Zebraliśmy dla Was wszystkie podwyżki, które już na pewno wejdą w życie w tym roku oraz te zapowiedziane, ale jeszcze nie przesądzone. Oby skończyło się tak jak z hucznie zapowiadaną podwyżką cen prądu.