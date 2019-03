Podwyżki dla nauczycieli w Warszawie. Stażyści dostaną 250 zł więcej, a kontraktowi 270 zł

Podwyżki dla nauczycieli w Warszawie

Radni Warszawy zdecydowali o podniesieniu pensji stołecznych nauczycieli. Z budżetu miasta wypłatany będzie dodatek:

220 zł dla nauczycieli mianowanych z tytułem licencjata bez przygotowania pedagogicznego

250 zł dla stażystów z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym

270 zł dla nauczycieli kontraktowych z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym.

- Tak jak obiecałem, wprowadzamy podwyżki pensji dla najmłodszych stażem nauczycieli, po to, aby z jednej strony przyciągnąć do pracy w naszych szkołach absolwentów uczelni, a z drugiej – zatrzymać już obecnie pracujących. Warszawskie podwyżki obejmą 9,6 tysiąca nauczycieli stażystów i kontraktowych. Przy najbliższej wypłacie nauczyciele otrzymają większe pieniądze i to z wyrównaniem od stycznia – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.

Podwyżki prezydent Trzaskowski obiecywał od stycznia 2019 roku. Teraz urzędnicy obiecują, że nauczyciele otrzymają wyrównanie. W budżecie miasta na ten cel przeznaczono 39 milionów złotych. Wyższe wynagrodzenie otrzyma 9,6 tys. nauczycieli. Miasto zapowiada, że to dopiero pierwszy etap podwyżek.

Od 1 stycznia nauczyciele dostali też podwyżkę od ministerstwa. W zależności od stopnia awansu zawodowego, przygotowania i wykształcenia jest to 108-166 zł.