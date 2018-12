Podwyżki dla nauczycieli Warszawa. Rafał Trzaskowski zapowiada wzrost pensji, ale nie taki jak podczas kampanii wyborczej

PODWYŻKI DLA NAUCZYCIELI WARSZAWA

- Tak jak obiecałem, od stycznia wprowadzamy podwyżki pensji dla najmłodszych stażem nauczycieli, po to, aby z jednej strony przyciągnąć do pracy w naszych szkołach absolwentów uczelni, a z drugiej zatrzymać już obecnie pracujących. To pierwszy etap podwyżek dla nauczycieli. Już teraz zarezerwowaliśmy na ten cel 39 mln zł. A jeszcze w tym roku grudniowa wypłata będzie wyższa dla ponad 7 tysięcy pracowników szkolnej i przedszkolnej obsługi. W tej sprawie również dziś wysłałem listy do szkół i burmistrzów - mówił Rafał Trzaskowski.

NAUCZYCIELE WARSZAWA

Ratusz chce podwyżkami zachęcić nauczycieli do pozostania w zawodzie. A jest to kwestia niezwykle istotna. We wrześniu 2018 roku w publicznych placówkach brakowało około 1,6 tys. nauczycieli. Część odeszła do szkół prywatnych, a niektórzy w ogóle porzucili zawód nauczyciela. Podwyżki wynagrodzeń mają zmienić ten trend.

Obecnie w warszawskich szkołach i placówkach oświatowych pracuje 8 tysięcy nauczycieli kontraktowych i 1,5 tysiąca stażystów. Od 1 stycznia 2019 roku 7,2 tys. nauczycieli kontraktowych z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym zarobi o 270 zł więcej niż dotychczas. Ponad tysiąc nauczycieli stażystów z takim wykształceniem dostanie podwyżkę w wysokości 250 zł.

Jak zapewnił Trzaskowski, podwyżki mają objąć także nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego i tych z niepełnym przygotowaniem. - Staramy się wszelkimi sposobami ograniczać negatywne skutki „deformy” oświaty. Mimo wysokich kosztów wdrażania, przy jednocześnie niewystarczającej ministerialnej subwencji, zapewniliśmy od września tego roku podwyżki wynagrodzeń dla wychowawców i dyrektorów szkół. To w Warszawie nauczyciele mają jedne z najwyższych dodatków motywacyjnych - przypomina Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

PODWYŻKI DLA NAUCZYCIELI NIŻSZE NIŻ OBIECYWANO

I choć podwyżki na pewno ucieszą nauczycieli, będą one zdecydowanie niższe, niż Rafał Trzaskowski obiecywał podczas kampanii wyborczej. Wtedy kandydat na prezydenta Warszawy zapowiadał wzrost wynagrodzenia o 250 zł dla nauczycieli stażystów (i z tego się wywiązał), ale nauczyciele kontraktowi mieli otrzymać podwyżki w wysokości 350 zł. To o 80 zł mniej. Czy to duża różnica? Oceńcie sami.

ILE ZARABIAJĄ NAUCZYCIELE WARSZAWA

Od 2006 r. pensje warszawskich nauczycieli wzrosły średnio o 59 proc. (2006 – 3191 zł, 2018 – 5073 zł). Warszawscy nauczyciele mają najwyższe dodatki motywacyjne – średnio to 600 zł miesięcznie. Dodatki dla najlepszych nauczycieli sięgają nawet 1200 zł. W innych miastach są one znacznie niższe: Wrocław, Kraków – ok. 300 zł, Lublin – ok. 200 zł, Poznań, Gdańsk i Łódź – ok. 150 zł. Od września dodatki dla wychowawców warszawskich szkół wzrosły do 380 zł, a pensja dyrektorów średnio o 1000 zł. Na ten cel miasto przeznaczy w przyszłym roku 45 mln zł.