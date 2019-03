Podziemne przejścia pod rondem Daszyńskiego. Miasto nie zbudowało, zbudują deweloperzy?

Tłumy czekające na przejściu. A potem pędzące z/do metra. Tak wyglądają okolice ronda Daszyńskiego około 9 rano, a także po 17 - czyli w godzinach szczytu. W nowej dzielnicy biurowej pracuje ponad 60 tys. osób. W ciągu najbliższych kilku lat ta liczba wzrośnie dwukrotnie. Żeby nie zyskać miana "nowego Mordoru", czyli odpowiednika wiecznie zatłoczonego zagłębia na Służewcu, potrzebne są inwestycje.

Jedną z bolączek jest wyjście ze stacji C9 Rondo Daszyńskiego. W czasie budowy miasto zrezygnowało z wyjść na stronę wschodnią. Żeby dojść do Warsaw Spire, Generation Park, a w przyszłości Warsaw Unit (w każdym pracuje, czy będzie pracowało ponad 8 tys. osób), trzeba wyjść na Wolską, zwrócić i przejść przez dwuetapowe przejście na Towarowej, po drodze przepuszczając tramwaje. W czasie kampanii wyborczej Jan Śpiewak postulował zmianę nazwy skrzyżowania na... Rondo Roberta Korzeniowskiego. Podkreślił tym samym, że przejście na jednych "światłach" to zadanie dla sportowca.

Deweloperzy budują przejścia

O budowę dodatkowych wyjść z metra po stronie wschodniej od lat apelowali deweloperzy stawiający w okolicy ronda wieżowce. Dziś jest już zgoda miasta na połączenie The Warsaw Hub bezpośrednio ze stacją. Będzie to drugi w Warszawie (po Centrum Marszałkowska) budynek połączony z metrem. Z Ronda Daszyńskiego wejdziemy na poziom -1, prosto do pasażu handlowego.

- Jaki czas temu zostało podpisane porozumienie pomiędzy deweloperem, ZDM, a Biurem Architektury na mocy którego została wydana decyzja lokalizacyjna, tzn. przekazaliśmy deweloperowi teren. Potwierdzam, że firma po przedstawieniu niezbędnej dokumentacji otrzymała decyzję na roboty do końca czerwca. Obecnie firma prowadzi prace przygotowawcze - tłumaczy nam Karolina Gałecka, rzecznik ZDM. Przejście powinno zostać otwarte pod koniec 2019 roku, wraz z całym kompleksem biurowo-handlowym.

Nowe przejścia pod Towarową?

To nie koniec zmian. Planowane jest także przejście pod ulicą Towarową, w kierunku wschodnim. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że tunel umożliwi przejście bezpośrednio do przystanków tramwajowych, a także do powstającego centrum handlowo-biznesowego przy ul. Towarowej 22. "Nie widzimy żadnych przeciwwskazań co do budowy łącznika" - tłumaczy nam ZDM.

Wyjście z metra na wschód, w kierunku Towarowej 22 zbudują prywatni deweloperzy - Echo Investment i Ghelamco - czyli najwięksi gracze w okolicy. Szczegóły na razie nie są znane, ponieważ toczy się dyskusja z miastem. - Trwają rozmowy. Bardzo byśmy chcieli zrealizować ten projekt, ponieważ skorzystaliby na tym użytkownicy, mieszkańcy i klienci. Na efekty przyjdzie nam poczekać - mówi nam Paweł Słupski z Echo Investment.

POLECAMY TEŻ: