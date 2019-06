Pogoda na długi weekend, 20-23 czerwca. Nie będzie upałów, za to deszcz i burze

W tym roku Boże Ciało przypada na 20 czerwca. Dzięki temu - o ile tylko weźmiemy wolny piątek w pracy - możemy cieszyć wolnym aż do Dnia Ojca. Jeśli ktoś spodziewa się pięknych, słonecznych dni z temperaturami powyżej 30 stopni Celsjusza to niestety nie w ten weekend.

Pogoda, Warszawa, 20 czerwca 2019

Czwartek będzie najcieplejszym dniem podczas długiego weekendu. Temperatura minimalna to 19 stopni Celsjusza, natomiast maksymalna - jak już wspominaliśmy - 29 stopni. Do tego zachmurzenie umiarkowane, okresami duże.

- Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów deszczu w czasie burz do 30 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 75 km/h - wyjaśnia synoptyk Ilona Bazyluk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.