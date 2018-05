Czeka nas kolejny długi weekend majowy. Jeśli zostajecie w Warszawie mamy dla was dobrą wiadomość - pogoda dopisze. Będzie słonecznie i bardzo ciepło. Warto jednak być przygotowanym na przelotne burze. Dalsza część artykułu poniżej.

W tym roku Boże Ciało przypada wyjątkowo wcześnie. Dzięki temu - o ile tylko weźmiemy wolny piątek w pracy - możemy cieszyć się czterema dniami wolnymi. Warto spędzić je na łonie natury, bo - jak się okazuje - pogoda będzie nam sprzyjać.Będzie ciepło, ale nie upalnie. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w czwartek w stolicy termometr pokaże 29 stopni. Już w piątek spodziewamy się lekkiego ochłodzenia. Temperatura 25 stopni utrzyma się aż do niedzieli. Synoptycy nie zapowiadają deszczu, ale ostrzegają przed możliwymi burzami.Ładnie będzie w całej Polsce. Najcieplej będzie na Mazurach i w centralnej Polsce - od 21 do 23 stopni. Najchłodniej nad morzem i w górach - od 15 do 20 stopni. Wszędzie ma być jednak sporo słońca. Zagrzmi i popada jedynie chwilami.