Pogoda w Warszawie, Wakacje 2019. Czy jeszcze wrócą wysokie temperatury?

Początek czerwca był niezwykle ciepły, a wysokie temperatury, które przyszły do Polski w czerwcu, pomimo trwającego obecnie ochłodzenia, mają jeszcze powrócić. Można więc liczyć na to, że wakacje w Warszawie będą słoneczne, ale niestety możemy spodziewać się też burz. Nie jest to szczególnym zaskoczeniem, ponieważ burze nieodzownie łączą się z upałami, ale jednak gwałtowne i obfite opady potrafią skutecznie zepsuć wakacje w mieście.

Według długoterminowych prognoz pogody, wysokie temperatury mają wrócić do Warszawy około 17 lipca, kiedy słupek rtęci już na stałe przekroczy 25 stopni. Ostatnie dni lipca i początek sierpnia to oznaczają już temperatury zbliżone do 30 stopni.