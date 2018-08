Pogoda Warszawa. Będą burze z deszczem, grad i temperatura poniżej 20 stopni Celsjusza. Czy to koniec lata?

Pogoda Warszawa

Tego lata pogoda była wręcz wymarzona. Gorące dnie i ciepłe noce to idealne warunki do spędzania wakacji. Wygląda na to, że razem z ich końcem, skończą się także wysokie temperatury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o załamaniu pogody, które ma nastąpić już od najbliższego weekendu - Od soboty duże ochłodzenie. Temperatura niemal w całym kraju spadnie o około 10°C - czytamy w komunikacie IMGW.

Nad Polską pojawi się chłodny front atmosferyczny, który przyniesie ze sobą burze z deszczem i gradem oraz niższe, niż dotychczas temperatury.

- Najgroźniejszych zjawisk spodziewamy się w piątek i w nocy z piątku na sobotę. W tym okresie niemal w całej Polsce wystąpią burze - informuje dalej IMGW - Burzom towarzyszyć będą ulewne opady deszczu, miejscami nawet powyżej 50 l/m2, grad oraz bardzo silne porywy wiatru.

Wygląda na to, że przedostatni weekend wakacji będzie mało letni, ponieważ w sobotę i niedzielę termometry mają wskazywać ok 15-19 stopni Celsjusza. - Bardzo chłodna i deszczowa może być też niedziela. Według prognoz numerycznych temperatura maksymalna tego dnia wyniesie zaledwie od 15°C - dodaje IMGW w komunikacie.

Wykorzystajcie dobrze upalne dni, bo nie wiadomo czy wysokie temperatury jeszcze do nas wrócą.

