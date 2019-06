Pogoda, Warszawa. Do stolicy nadciąga pierwsza fala upałów. Termometry pokażą nawet 32 stopnie

W najbliższych dniach temperatura w Warszawie może sięgnąć nawet 32°C . Pierwsza fala upałów ma utrzymać się nawet przez tydzień. W związku z tym miasto przypomina warszawiakom, czego należy unikać w najbliższych dniach i dodatkowo wystawia na ulice specjalne kurtyny z wodą. Jak na razie nie został wystosowany żaden alert ostrzegawczy dla woj. mazowieckiego . Fala upałów dotyczy także innych województw. - Dzisiaj w Polsce kolejny gorący dzień. Według prognoz IMGW, największy upał ma być na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce, a także w województwie lubuskim (ostrzeżenie 1. stopnia – do 32°C). Pamiętajcie też o bezpieczeństwie nad wodą. Wczoraj utopiła się kolejna osoba - apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Kurtyny wodne dla mieszkańców

Ratusz właśnie poinformował, że w dziewięciu miejscach w Warszawie będzie można się schłodzić dzięki specjalnym kurtynom wodnym. Będą one uruchomione jeszcze dzisiaj (5 czerwca) i zostaną do momentu, aż temperatura spadnie. Kurtyny są aktywne codziennie, od godz. 9:00 do 17:00. Poniżej znajdziesz listę lokalizacji, w których można się ochłodzić.