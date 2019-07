Pogoda, Warszawa. IMGW wydaje ostrzeżenia: "Burze i grad na Mazowszu"

Tragiczne skutki burzy śnieżnej na Mazowszu. Nie żyje 6 osób

We wtorek nad województwem mazowieckim przeszła niespodziewana burza śnieżna. Towarzyszyły jej silny wiatr, obfite opady śniegu oraz gradu. Zdaniem policji, to właśnie nagła zmiana pogody doprowadziła do śmierci sześciu osób. Szczegóły w artykule poniżej.