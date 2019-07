Pogoda, Warszawa. Nadciąga pogodowy armagedon. Do stolicy wrócą ponad 30-stopniowe upały

Pogoda, Warszawa

Kolejna fala upałów prawdopodobnie dotrze do Warszawy już za kilka dni. Termometry mogą wskazać nawet 30°C. - Od czwartku (18 lipca) zacznie się wolne ocieplenie, przy czym możliwe, że już w piątek (19 lipca) temperatura sięgnie 28-29*C. A w sobotę (20 lipca) wszystko na to wskazuje, że przekroczy 30*C - informuje meteoprognoza.pl. To zasługa geopotencjału nad wschodnią Europą i doliny nad Wyspami Brytyjskimi. Upałom mogą towarzyszyć gwałtowne opady, grad i burze.

Według przewidywań modelu GFS Polska znów podzieli się na dwie strefy - goręcej będzie na zachodzie, gdzie pewnie pod koniec tygodnia wrócą 30-stopniowe temperatury i być może na dłużej. Na wschodzie o parę stopni mniej. - Taki wariant przewidują zarówno ECMWF jak i GFS, z tym że ten drugi widzi nieco mniejszą prędkość układu na wschód i przesunięcie fali upałów o 2-3 dni w czasie - informuje Meteoprognoza.