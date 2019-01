Pogoda Warszawa Wszystkich Świętych i Zaduszki. Jaka będzie pogoda 1 i 2 listopada 2018?

Pogoda Warszawa Wszystkich Świętych

To już tradycja, że 1 i 2 listopada 2018 cała Polska rusza w drogę na bliższe i dalsze cmentarze, żeby odwiedzić groby swoich bliskich, zapalić znicz i oddać się na chwilę refleksji. A jaka czeka nas pogoda 1 i 2 listopada 2018 w Warszawie? Będzie zimno i deszczowo, czy może pogoda nas zaskoczy i będzie ciepło? Co mówią prognozy pogody na wszystkich świętych i Zaduszki?

Pogoda na 1 listopada - Warszawa

Wszystko wskazuje na to, że wizyta na warszawskich cmentarzach będzie wolna od deszczu. Poranek 1 listopada zapowiada się co prawda coś chłodno, bo będzie około 6-7 stopni, przy czym temperatura odczuwalna oscylować będzie w okolicach 2 stopni. Z każdą godziną będzie jednak coraz cieplej, około godz. 13:00 termometry pokażą 18 stopni (odczuwalna 13 stopni). Pod wieczór zrobi się nieco chłodniej, bo będzie około 14-15 stopni. Najważniejsze jednak, że nie powinno mocno wiać, parasole też raczej się nam nie przydadzą. To dobra wiadomość, bo pamiętajmy, że w przeszłości 1 listopada potrafił nas przywitać opadami śniegu.

Jeśli ktoś na cmentarz wybierze się 2 listopada to również nie powinien zmoknąć, choć raczej będzie nieco chłodniej. Termometry pokażą od 10 do 13 stopni, a temperatura odczuwalna będzie się wahać między 7 a 10 stopni.