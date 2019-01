Pogrzeb biskupa Tadeusza Pieronka. Tłumy zgromadziły się w kościele Piotra i Pawła [ZDJĘCIA]

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się już w środę, nabożeństwem w Katedrze Wawelskiej. Mszy przewodził kard. Stanisław Dziwisz. Homilię wygłosił ks. prof. Jacek Urban, kanonik kapituły metropolitalnej na Wawelu.

- Sprzeciw innych biskup budził swoim temperamentem. Był weredykiem. Mówił prosto w oczy, nie licząc się, że to, co mówi, może być dla kogoś przykre - mówił, dodając, że właśnie tej, nieraz bolesnej szczerości biskupa, będzie nam brakowało.

W uroczystości na Wawelu uczestniczyli m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz.

W czwartek o godz. 16 w kościele Piotra i Pawła rozpoczęło się nabożeństwo. Na początku przypomniano życiorys bp.Tadeusza Pieronka.

Arcybiskup Marek Jędraszewski w trakcie mszy wygłosił słowo wstępne,w którym powiedział m.in.: "Stojąc przy trumnie śp. Księdza Biskupa Tadeusza, modlimy się wezwaniem z dzisiejszej Jutrzni: "Jezu wszechmogący, cierpliwy, posłuszny, cichy i pokorny sercem, ukaż wszystkim ludziom, [a szczególnie Księdzu Biskupowi Tadeuszowi,] moc Twojej łagodności" i zechciej przyjąć go do swego Królestwa".

Homilię wygłosił bp. Grzegorz Ryś. "Jego misja zawsze była inna, ale kto wie czy w tej inności nie trafiała w samo sedno. Wikarym był kilka miesięcy, proboszczem nigdy, biskupem tez był nietypowym." - powiedział bp. Ryś.

"Bp. Tadeusz był ciekawy ludzi i myślę, ze wszyscy zgodzimy się z tym, że z wzajemnością. Bp dużo podróżował i wszędzie próbował lokalnej kuchni. Nie dlatego, że był smakoszem, ale dlatego ze był ciekawy ludzi. Tego stylu kapłaństwa, opartego na dialogu i spotkaniu, uczył się od kard. Karola Wojtyły. Z dziennikarzami rozmawiał na każdy temat. Spotykał się z artystami, ludźmi kultury, młodzieżą, by głosić ewangelię. A często były to spotkania niełatwe". "Nie wiem, czy jest jakikolwiek bp w Polsce, który by tyle uczynił dla dialogu między Kościołem, a Europą. Potrafił zaprosić ludzi i sprowokować ich do mądrej dyskusji" - podkreślił bp. Ryś.

W trakcie nabożeństwa zabrał głos ks. Wojciech Zyzak, który powiedział: "Nie sposób przywołać wszystkich zasług bp. Pieronka dla Uniwersytetu Papieskiego i środowiska krakowskiego w ogóle".

Po skończonym nabożeństwie trumna w asyście rodziny i duchownych została przeniesiona do krypty.

Bp. Tadeusz Pieronek zmarł 27 grudnia. Miał 84 lata.