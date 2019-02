Pogrzeb Jana Olszewskiego [ZDJĘCIA] [WIDEO] Były premier został pochowany na Powązkach, ulicami Warszawy przeszedł kondukt żałobny

Pogrzeb Jana Olszewskiego. Transmisja na żywo na placu Zamkowym

O godz. 11 rozpoczęła się msza święta w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie z udziałem najwyższych władz państwowych. Tłumy mieszkańców stolicy zgromadziły się na placu Zamkowym, gdzie na specjalnie przygotowanym telebimie można było oglądać uroczystości na żywo.

Jak warszawiacy wspominają Jana Olszewskiego? - Prawdziwy patriota, dla którego Polska była najważniejsza - to opinia jednej z warszawianek, która przyszła pożegnać byłego premiera. - Będzie go bardzo brakowało. Był takim sumieniem, w sytuacjach kiedy nie bardzo wiedzieliśmy co czynić zawsze padało pytanie, co powiedziałby Jan Olszewski – uważa inny z mieszkańców Warszawy.