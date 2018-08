Pogrzeb Konrada Gacy. Znany dietetyk pochowany w Lublinie. Był związany także z Warszawą [ZDJĘCIA]

Pogrzeb Konrada Gacy

Konrad Gaca, trener osobisty, dietetyk i propagator zdrowego trybu życia, zmarł niespodziewanie w nocy z 15 na 16 sierpnia. Dietetyk został pochowany w rodzinnym Lublinie. Spoczął na cmentarzu komunalnym przy Drodze Męczenników Majdanka. Żegnała go rodzina, przyjaciele oraz fani. Ciało Gacy zostało skremowane.

- Każdy z nas doświadczył dobra z jego strony. Znałem go od lat. Przygotowywałem z Patrycją do ślubu, chrzciłem ich córkę. Był dobrym człowiekiem. Zostawmy opinie, hipotezy. Nie można ukoić bólu, tylko Bóg to potrafi... - mówił w trakcie mszy żałobnej ksiądz.

Gaca był również związany z Warszawą. Przy ul. Puławskiej działa jego centrum zdrowia. Dietetyk był również prezesem Stowarzyszenia do Walki z Otyłością „FatKillers”, a także finalistą Mistrzostw Polski w Kulturystyce i Fitness.

Niespodziewana śmierć Konrada Gacy zaskoczyła wiele osób. - Wstępne wyniki sekcji wykluczają udział osób trzecich i wskazują, że zgon mógł nastąpić z przyczyn chorobowych - poinformowała nas Agnieszka Kępka z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. - Szczegółowe wyniki powinny być znane w ciągu kilku dni.