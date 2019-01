Pogrzeb ofiar pożaru w escape roomie. Z wiernymi w modlitwie jednoczył się papież. Po tej tragedii rozpoczęła się kontrola w Warszawie

– Rozpoczynamy moment szczególny i wyjątkowy. Chcemy po raz ostatni towarzyszyć dziewczętom w kościele, który był dla nich ważny – powiedział przed eucharystią ks. Wojciech Pawlak. - Wiemy, że dla Boga nie są ważne granice czasu i przestrzeni. My jesteśmy tu, w kościele, wielu z nas trwa w modlitwie poza murami świątyni. W modlitwie z nami trwa też Ojciec Święty, prosząc Boga o niebo dla dziewczynek – wskazał duszpasterz, dodając, że do Koszalina dotarła wiadomość z Watykanu. Papież zapewnił, że jednoczy się z wszystkimi cierpiącymi w modlitwie.

Przed świątynią zgromadziło się kilkaset osób. W zadumie, nie kryjąc smutku, uczestniczyli we mszy, która transmitowana była na ustawionym przed kościołem telebimie. Przed ołtarzem stanęły dwie białe trumny, między nimi trzy urny w kształcie serc. Przy krzyżach duże fotografie pięciu młodych koszalinianek. Obok tablica, do której przyczepione zostały zdjęcia, dokumentujące przyjaźń, radosne chwile z życia piętnastolatek. Wiele ciepłych słów właśnie o przyjaźni, która połączyła Amelię, Karolinę, Julię, Gosię i Wiktorię powiedział w homilii ksiądz Wojciech Pawlak: – Ich przyjaźń była wyjątkowa. Mimo ogromnej różnorodności ich pasji, zaangażowań, które dzieliły, we wszystkim były razem. Znając je można było im tej przyjaźni pozazdrościć. Że to aż tak. W tej przyjaźni były razem i razem pozostaną. Razem przyszło im kończyć życie, razem są tutaj i razem na zawsze spoczną na cmentarzu.

Wzruszające sceny. Mieszkańcy Koszalina modlili się w miejscu tragedii. Zginęło pięć nastolatek