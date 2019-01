Pojemniki na odzież mogą być niebezpieczne. Doszło do tragicznego wypadku

Do tragicznego wypadku doszło w 22 stycznia 2019 roku w Słupsku. W jednym z kontenerów na odzież używaną znaleziono zwłoki 30-letniego mężczyzny, który prawdopodobnie wcześniej próbował sprawdzić zawartość maszyny i niestety do niej wpadł.

Początkowo prokuratura przypuszczała, że mógł umrzeć w wyniku zabójstwa, później jednak wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu. Przyczyną śmierci mężczyzny było uduszenie - tak wykazała sekcja zwłok. (Źródło: Radio Gdańsk)

Kontenery z odzieżą używaną znajdują się w wielu miejscach w Warszawie. A wymieniona sytuacja nie była pierwszą w historii. Pamiętajmy, że pod żadnym pozorem nie można zaglądać do pojemników, ani "bawić się" dźwignią. Służy ona jedynie do tego, abyśmy mogli na niej położyć worek z ubraniami a następnie, za pomocą uchwytu, wrzucili je do środka.

Nielegalne pojemniki na odzież używaną

Przy okazji pojemników, pisaliśmy także o oszustach, którzy podszywają się pod organizacje charytatywne. Większość pojemników na odzież używaną należy do Polskiego Czerwonego Krzyża. Są to miejsca charytatywnej zbiórki ubrań dla podopiecznych organizacji. Nielegalne kontenery nie będą miały naklejonego logo PCK i należy zgłaszać ich obecność do odpowiednich władz miasta. Można to zrobić poprzez aplikację mobliną Warszawa 19115.