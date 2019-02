Póki - o co chodzi w tajemniczej akcji? Wyjaśniamy!

#Póki - o co chodzi w tajemniczej akcji?

Mazurek Dąbrowskiego nazywany także Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech jest oficjalnym hymnem Rzeczypospolitej od 1927 roku. Wiele z użytych w nim słów brzmi dziś lekko archaicznie, a wiele osób ma problem z zapamiętaniem wszystkich zwrotek pieśni. Jedną z większych kontrowersji budzi przede wszystkim jednak sam początek hymnu:

"Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy" - choć dziś taka forma może wydawać się niepoprawna, to właśnie tak brzmi właśnie pierwsze zdanie hymnu.

W stosunku do oryginalnego tekstu Józefa Wybickiego zmieniło się sporo (dziś śpiewamy np. "Z ziemi włoskiej do Polski" zamiast "do Polski z ziemi włoski", czy “złączym” się z narodem zamiast “złączem”). Jednak do dziś sformułowania "kiedy my żyjemy” pozostało niezmienne.

O tym, że wiele osób w błędny sposób śpiewa ten właśnie fragment postanowili przypomnieć kibice Legii Warszawa. Między innymi, w ramach akcji przy starówce, a także w wielu innych miejscach w Warszawie, pojawił się baner z napisem “#póki?”, o zawiśnięciu którego poinformowała nas jedna z czytelniczek.