Polacy o kredytach: bezpieczniej pożyczać w banku niż u rodziny

Nikogo chyba nie zdziwi fakt, że dla ponad 80% ankietowanych zaciąganie kredytów w firmach pożyczkowych jest niebezpieczne. Podobnie ma się sytuacja w przypadku SKOKów (63%) czy zastawów w lombardach (77%). Natomiast aż 83% badanych za najbardziej bezpieczne miejsce do zaciągania kredytów uważa bank. Zaskakujące jest to, że takie samo zdanie o pożyczkach od rodziny czy znajomych wyraziło jedynie 48% respondentów.

- Mogłoby się wydawać, że najprostszym sposobem sfinansowania świątecznych wydatków czy ferii zimowych będzie pożyczka od bliskich. Badanie Nest Banku pokazuje jednak, że Polacy o wiele bardziej ufają w tej kwestii bankom, niż własnej rodzinie – zauważa Bartłomiej Babicz, Dyrektor Zarządzający Obszarem Bankowości Detalicznej w Nest Banku. – Właściwie nie powinno to dziwić. Polacy cenią sobie jasne, uczciwe zasady i ufają instytucjom finansowym. Otrzymują od banku jednoznaczną informację - ile, kiedy muszą oddać i na jakich zasadach. W przypadku rodziny nie mamy gwarancji wysokości raty czy terminu spłaty – dodaje Bartłomiej Babicz. – Mając na uwadze kredytowe potrzeby rodzin już jakiś czas temu wprowadziliśmy do naszej oferty Nest Kredyt Rodzinny. Jest on odpowiedzią na potrzebę realizacji nagłych i niespodziewanych wydatków. Stanowi także pewną alternatywę dla wspomnianych pożyczek od rodziny i znajomych – dodaje.



Najbardziej bezpiecznymi produktami bankowymi zdaniem Polaków są rachunki płatnicze i konta oszczędnościowe. W przypadku tych dwóch produktów jedynie 4% badanych stwierdziło, że mogą być niebezpieczne dla portfela. Za niemal tak samo bezpieczne uważamy lokaty oraz ubezpieczenia. Stawkę zamykają kredyty – aż 35% badanych uważa je za produkt niebezpieczny – Kredyt czy pożyczka budzą w nas skrajne emocje. Z jednej strony możemy dzięki nim realizować marzenia czy wyjść z trudnej sytuacji. Z drugiej strony sam proces zadłużania niesie ze sobą lęki i obawy: Czy dam radę spłacić pożyczkę? Czy nie zmieni się moja sytuacja osobista, zawodowa, finansowa? – mówi Bartłomiej Babicz, Dyrektor Zarządzający Obszarem Bankowości Detalicznej w Nest Banku – Wszystkie te obawy sprawiają, że tracimy poczucie bezpieczeństwa i rodzi się w nas niepokój o stabilność finansową. I tutaj istotna staje się rola banków, których zadaniem powinno być dostarczenie produktów kredytowych wspierających poczucie bezpieczeństwa – dodaje Bartłomiej Babicz.

Co mogłoby sprawić, że poczujemy się w procesie zaciągania kredytu bezpiecznie?

Okazuje się, że do cech kredytu wywołujących poczucie bezpieczeństwa należą: jasne i uczciwe zasady, brak ukrytych kosztów, gwarancja niezmiennego oprocentowania, niska rata, możliwość wcześniejszej spłaty czy negocjowania warunków umowy. Co ciekawe jedynie 16% badanych stwierdziło, że ubezpieczenie do kredytu wpływa na ich poczucie bezpieczeństwa.

Indeks Bezpieczeństwa Finansowego to badanie zrealizowane na zlecenie Nest Banku w czerwcu 2018 roku przez instytut Kantar Millward Brown na reprezentatywnej grupie Polaków. Celem badania było sprawdzenie postaw i przekonań Polaków w zakresie ich bezpieczeństwa finansowego. Indeks bada, czy Polacy czują się bezpiecznie ze swoimi finansami, czy mają obawy o przyszłość oraz jak rozumieją bezpieczeństwo finansowe.

Materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

