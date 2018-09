Polak zdobywcą Grand Prix w globalnej edycji Huawei Next Image

Zwycięstwo Polaka w globalnej edycji zostało ogłoszone podczas wernisażu, który odbył się 25 września w Na Lato. Tydzień wcześniej, Michał Wesołek znalazł się w gronie laureatów regionalnej edycji konkursu, wygrywając w jednej z sześciu kategorii zatytułowanej „Good Night”. Za to samo zdjęcie, noszące tytuł „Caught in a Beam of Light”, otrzymał teraz globalną nagrodę Grand Prix.

- Jestem bardzo szczęśliwy. Uwielbiam robić zdjęcia, a takie wyróżnienie uskrzydla. Zdjęcie zostało zrobione w Gdańsku w jeden z ostatnich śnieżnych dni tego roku. Pamiętam, że nie chciało nam się wyjść na spacer - było bardzo zimno, cały czas sypał śnieg, było ciemno. Wizja kanapy była w tej sytuacji bardzo kusząca. Ale okazało się, że to jeden z ostatnich dni, kiedy można zobaczyć urodzinowe instalacje Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, więc ruszyliśmy. Na miejscu było po prostu magicznie, okazało się, że to idealny plener do robienia wyjątkowych zdjęć – powiedział Michał „Wes” Wesołek podczas wernisażu.

Najlepsze prace zgłoszone do Huawei Next Image staną się na ponad miesiąc częścią wystroju lubianej restauracji Na Lato, położonej w sercu warszawskiego Powiśla, cenionej za doskonałą kuchnię, bogatą kolekcję win i unikalne autorskie koktajle przygotowywane przez topowych barmanów.

- Miejsce wystawy nie jest przypadkowe. Wspólnie z miłośnikami fotografii mobilnej z całego świata, Huawei chce tworzyć nową generację kultury wizualnej. Postanowiliśmy nie zamykać tych wyjątkowych zdjęć w galerii sztuki, tylko zaprezentować je szerokiej widowni. Pragniemy być blisko naszych odbiorców, w miejscach, w których spędzają oni czas z bliskimi, a restauracja Na Lato jest niewątpliwie takim miejscem. Chcemy, by wystawa żyła razem z nim i stanowiła inspirację dla innych do robienia zdjęć smartfonami – powiedziała Dorota Haller, Dyrektor ds. Marketingu, Komunikacji i Digitalu polskiego oddziału Huawei.

Tegoroczna odsłona Huawei Next Image to druga edycja międzynarodowego konkursu, w którym miłośnicy fotografii mobilnej mają szansę zaprezentować światu swoje prace wykonane smartfonami Huawei. Ideą konkursu jest pokazanie technologicznego zaawansowania fotografii mobilnej, które sprawia, że zdjęcia robione smartfonami nie ustępują jakością zdjęciom robionym tradycyjnymi aparatami. W edycji 2018 do konkursu zgłoszono o 160% zdjęć więcej niż do pierwszej edycji, która odbyła się w 2017 roku.

Wszystkie fotografie zgłoszone do tegorocznej edycji Huawei Next Image można zobaczyć na stronie internetowej konkursu: