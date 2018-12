Policja Piaseczno. Królestwo podróbek warte 40 milionów złotych. Dziesiątki tysięcy nielegalnych perfum, papierosów i ubrań [ZDJĘCIA]

Policja Piaseczno

Policja ustaliła, że na prywatnej posesji w powiecie piaseczyńskim znajdują się magazyny z podróbkami. W jednej z hal znaleziono nielegalne perfumy, podrobione ubrania oraz papierosy warte ponad 40 milionów złotych. Zatrzymano także dwie osoby. Podróbki miały trafić do sprzedaży.

"Mundurowi zatrzymali w sumie blisko 65 tysięcy podrabianych perfum i wód toaletowych oraz prawie 2 tysiące sztuk odzieży (w tym: koszule, bluzy, spodnie, t-shirty oraz buty), a także 370 paczek papierosów" - podaje policja. Dwie osoby usłyszały już zarzut dotyczący wprowadzania do obrotu wyrobów kosmetycznych oraz odzieżowych z podrobionymi znakami towarowymi, za co może grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności, a także zarzut przechowywania wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Na poczet kary grzywny funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 12 tys. złotych.

Postępowanie przygotowawcze w sprawie prowadzi Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.