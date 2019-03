Policja, Warszawa. Odkryto kolejne laboratoria narkotyków. Funkcjonariusze zabezpieczyli setki kilogramów psychotropów

Dwie fabryki narkotyków, setki kilogramów amfetaminy, mefedronu i marihuany oraz rozbity gang narkotykowy - stołeczni policjanci z wydziału do walki z przestępczością narkotykową namierzyli i zlikwidowali kolejny biznes narkotykowy . Grupa działała na całym Mazowszu, m.in. w powiecie szydłowieckim, wołomińskim i na warszawskich Bielanach. W sumie zatrzymano 27 osób, które zostały tymczasowo aresztowane.

Warszawscy policjanci współpracując z funkcjonariuszami z radomskiego wydziału „antynarkotykowego” ustalili, że na terenie województwa mazowieckiego działa grupa, która zajmuje się produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu narkotyków . Udało się ustalić miejsca, gdzie mogą być produkowane psychotropy oraz namierzyć osoby wchodzące w skład gangu narkotykowego. Na terenie powiatu wołomińskiego odkryto m.in. trzy linie technologiczne, służące do produkcji amfetaminy , prawie 50 kilogramów amfetaminy oraz 15 litrów prekursora BMK, z którego można wyprodukować kolejnych 30 kilogramów tego narkotyku. Wartość towaru oszacowano na kwotę około 2 mln złotych.

Funkcjonariusze szybko dotarli do kolejnej fabryki, tym razem działającej w wynajętym domu na terenie powiatu szydłowieckiego. Tam odkryto linię do produkcji BMK, metalowy reaktor z pracującą chłodnicą zwrotną, mieszadłem i termometrem. Wyprodukowane narkotyki magazynowano w garażu na warszawskich Bielanach.

Setki kilogramów narkotyków

Dzięki kilkunastomiesięcznej pracy funkcjonariuszy na rynek nie trafi znaczna ilość amfetaminy, a wszyscy podejrzani trafili do aresztu. - Tym osobom przedstawiono m.in. zarzuty za wewnątrzwspólnotowy przywóz na teren RP substancji psychotropowej w łącznej ilości nie mniejszej niż 20 l amfetaminy, wytworzenia amfetaminy w ilości łącznej nie mniejszej niż 400 kg oraz wprowadzenia do obrotu co najmniej 560 kg amfetaminy, 120 kg marihuany i 6 kg mefedronu - podsumowują policjanci.