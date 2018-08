Policyjne laboratorium narkotykowe. Zajrzeliśmy do miejsca, w którym potężne przemyty i walka z dopalaczami to codzienność [ZDJĘCIA]

Warszawski narkobiznes pod lupą

By przyjrzeć się bliżej mazowieckiemu narkobiznesowi, wybraliśmy się do policyjnego laboratorium w Komendzie Stołecznej Policji. To tam trafiają wszystkie narkotyki znalezione w Warszawie i jej okolicach. Na miejscu przywitał nas kierownik laboratorium, który już od 20 lat analizuje skład substancji zabezpieczonych przez policję. Po przekroczeniu drzwi policyjnej pracowni chemicznej momentalnie zrodziło się podstawowe pytanie - co w tym miejscu dzieje się na co dzień?

- W tym miejscu głównie zajmujemy się narkotykami i dopalaczami, ale również wieloma innymi substancjami tego typu. Badamy także nielegalne alkohole czy substancje łatwopalne z miejsc pożarów. Sprawdzamy, czy w pogorzeliskach znajdują się ślady łatwopalnych substancji, aby ustalić czy mogło dojść do podpalenia. Również tutaj badana jest krew kierowców, którzy odmówili poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. - wyjaśnia kierownik laboratorium.

Laboratorium wyposażone jest w specjalistyczne maszyny, które ułatwiają pracę policyjnym laborantom.

- Minęły czasy, kiedy wchodziło się do laboratorium, a na środku stały kolby z kolorowymi płynami. Dziś stosowane są przede wszystkim metody chromatograficzne - mówi laborant.

- Wewnątrz chromatografu pracuje piec z inteligentnym systemem ustawiania temperatur. Za pomocą tej maszyny można zbadać prawie każdą miksturę. Metoda chromatograficzna to najprościej mówiąc rozdzielenie badanej substancji, by następnie szczegółowo zbadać jej poszczególne składniki. To bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ w zależności od badanych środków, maszyna potrafi przeanalizować ich skład od 15 do 60 minut. Kiedy aparat zbada substancję, porównuje ją z bazą danych. Jeżeli analizowany środek znajduje się w bazie, wtedy od razu wiemy z czym mamy do czynienia. Schody zaczynają się, gdy badana substancja nie figuruje w systemie. W takich przypadkach laborant samodzielnie musi poddać ją analizie. - tłumaczy doświadczony pracownik laboratoryjny.