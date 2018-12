Polisy mieszkaniowe ma już ponad połowa Polaków. Blisko jedna trzecia woli jednak kupić… psa

Już blisko 87 proc. osób w Polsce stosuje przynajmniej jedną formę zabezpieczenia mieszkania lub domu – wynika z raportu „Bezpieczny dom – jak chronimy swoje M" przygotowanego przez Nationale-Nederlanden. Zapytani o metody zabezpieczania się przed szkodami, Polacy najchętniej wskazywali polisy mieszkaniowe – zrobiło tak aż 55 proc. ankietowanych. Skąd ten wzrost zainteresowania ubezpieczeniami?

Polisy ubezpieczeniowe, drzwi antywłamaniowe i... psy

Z raportu Nationale-Nederlanden można wyciągnąć wniosek, że bezpieczeństwo nieruchomości, w której mieszkamy, jest dla nas ważne. Prawie 87 proc. ankietowanych stosuje przynajmniej jedną metodę zabezpieczania domu czy mieszkania przed zniszczeniami czy włamaniem. Oznacza to, że pod względem dbania o bezpieczeństwo zbliżamy się do krajów Europy Zachodniej, gdzie odsetek ten wynosi ok. 90 proc. Jakie metody stosujemy najczęściej?

55 proc. ankietowanych wykupuje polisy ubezpieczeniowe,

co trzeci ma drzwi lub rolety antywłamaniowe,

27 proc. wybiera psa stróżującego,

co piąty ankietowany stosuje monitoring lub ochronę.

Jak wskazują eksperci, na kupno psa stróżującego decydują się oczywiście zazwyczaj mieszkańcy wsi. Wśród osób mieszkających w miastach dominują natomiast polisy ubezpieczeniowe.

Najcenniejszy sprzęt RTV i AGD

O jakie posiadane dobra boimy się najbardziej? W badaniu Nationale-Nederlanden ponad połowa ankietowanych wskazała sprzęt RTV i AGD jako najcenniejszą rzecz posiadaną w domu. Wynik ten nie zaskakuje, jeśli wziąć pod uwagę wysokie ceny dobrego sprzętu oraz to, jak często się z tych urządzeń na co dzień korzysta. Nie jest również zaskoczeniem, że 25 proc. respondentów za najcenniejszy element mieszkania czy domu uznaje meble. Co piąty ankietowany najbardziej ceni zegarki, ubrania i biżuterię, zaś – co ciekawe – aż 10 proc. za swój największy skarb uznało rośliny uprawiane w ogrodzie. Zdaniem ekspertów odpowiedzi te w dużej mierze zależą od wieku osób pytanych.

– Dla Polaków najcenniejszymi elementami wyposażenia domów jest sprzęt RTV/AGD – to szczególnie zauważalny trend wśród młodych Polaków – zauważa w rozmowie z AIP Marta Pokutycka-Mądrala z Nationale-Nederlanden. – Osoby starsze z kolei dużo bardziej cenią roślinność, rzeczy bliskie i osobiste stanowią największe dobro, które należy ubezpieczyć.

Przeprowadzone badanie jasno wskazuje, że Polacy nie tylko coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, jak istotne jest bezpieczeństwo ich nieruchomości, ale też potrafią trafnie ocenić, co posiadają w niej najcenniejszego. Taka świadomość pozwala dobrać odpowiedni sposób ochrony mienia, którym z reguły okazuje się polisa ubezpieczeniowa.

Polisy ubezpieczeniowe od wszystkiego

Zdaniem ekspertów duża część Polaków wykupujących polisy ubezpieczeniowe decyduje się na wersję podstawową, chroniącą od skutków dewastacji, kradzieży i zdarzeń losowych. Ubezpieczenie takie jest jednak nieskuteczne, jeśli szkoda w domu czy mieszkaniu powstanie z winy ubezpieczonego, np. wskutek pozostawienia włączonego żelazka, które wywoła pożar.

Osobom, które chciałyby móc zapomnieć również o tych zmartwieniach, eksperci Nationale-Nederlanden zalecają wykupienie polisy all-risk, która pokrywa także koszty nieumyślnych szkód. Osoby, które mają więcej niż jedno mieszkanie, mogą objąć wszystkie swoje nieruchomości jedną polisą, co jest kuszącą opcją zwłaszcza dla inwestorów. Ubezpieczenie all-risk jest jednak oczywiście sporo droższe od standardowego.

Eksperci przypominają też, by przy wykupowaniu ubezpieczenia zwrócić szczególną uwagę na to, co dokładnie nasza umowa obejmuje. Bardzo często bowiem standardowa polisa chroni tylko samą bryłę domu, bez znajdujących się w środku sprzętów czy np. garażu lub ogrodu. Typowa polisa nie obejmie także szkód poczynionych w nieruchomości przez zwierzęta lub dzieci.

Coraz bogatsi, ale doświadczeni przez życie

Wysoka świadomość Polaków w kwestii bezpieczeństwa płynie, jak się okazuje, z życiowego doświadczenia. Niemal 40 proc. uczestników badania Nationale-Nederlanden przynajmniej raz w życiu doświadczyło sytuacji, która spowodowała w ich domu lub mieszkaniu szkody. Przyczyną najczęściej były:

zalania – 21 proc.,

zjawiska pogodowe – 10 proc.,

włamania – 8 proc.,

aktywność zwierząt domowych – 8 proc.,

szkody poczynione przez domowników – 3 proc.

Warto również zauważyć, że na zwiększone zainteresowanie, jakim cieszą się polisy ubezpieczeniowe i inne formy ochrony dobytku, wpływ ma także bogacenie się Polaków. To naturalne zjawisko – im cenniejsze rzeczy posiadamy, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z konieczności ich ochrony. W tej sytuacji ubezpieczenie nieruchomości za pomocą polisy jest z reguły rozwiązaniem najbardziej kompleksowym. Z odpowiedzi badanych jasno jednak wynika, że cenimy sobie każdą formę ochrony domu czy mieszkania, nawet tak niepewną jak biegający po podwórzu pies.