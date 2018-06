Rok temu Półmaraton Praski po raz pierwszy odbył się w nocy, a taka formuła zachwyciła warszawskich biegaczy. 1 września impreza wystartuje już po raz piąty. Półmaraton Praski 2018 wystartuje 1 września.

Nocny bieg - zwłaszcza w dużym mieście i zwłaszcza na tak długim dystansie, to wielka atrakcja. Choć wrocławski nocny półmaraton z racji ciekawej formuły przyciąga prawdziwe tłumy, to jeszcze rok temu w Warszawie po ciemku regularnie rozgrywano tylko Bieg Powstania Warszawskiego. Jednorazowymi projektami był nocny Biegnij Warszawo z okazji stulecia Legii i Praski Bieg Nocny. Teraz już wiemy, że warszawski Półmaraton Praski już na stałe wpisze się w program nocnych imprez biegowych w Polsce.W ubiegłym roku w imprezie wzięło udział ponad 10 tysięcy osób. W tym roku wyznaczony przez organizatorów limit uczestników dla półmaratonu wynosi 10 tysięcy, a dla towarzyszącego mu biegu na 5 km - trzy tysiące biegaczy.Warto spieszyć się z rejestracją, bo rok temu limit miejsc został wyczerpany przed czasem. Pośpiech wskazany jest też dlatego, że ci, którzy zarejestrują się najszybciej, za pakiety startowe zapłacą najmniej. Obecnie pakiet na półmaraton kosztuje 99 złotych, a na bieg na 5 kilometrów - 59 złotych. W pakiecie startowym znajdziecie m.in. koszulkę 4F - a warto dodać, że te w zeszłych latach zachwycały projektem.Trasa - zgodnie z nazwą imprezy - przebiegać będzie po prawej stronie Wisły. Start usytuowany będzie na oświetlonych błoniach Stadionu Narodowego. Biegacze pobiegną m.in. ul. Grochowską, przez rondo Wiatraczna, al. Waszyngtona, ul. Francuską i Zwycięzców, po czym Saską i Egipską udadzą się na Gocław. Przebiegną m.in. obok jeziora Balaton, przez ul. gen. Fieldorfa na Wał Miedzeszyński, a ostatnie kilometry to klimaty warszawskiej Pragi. Meta oraz miasteczko biegowe będą zlokalizowane na błoniach PGE Narodowego. Uczestnicy biegu na 5 km zrobią mniejszą pętlę praskimi uliczkami w okolicach Narodowego.Półmaraton wystartuje 1 września o godz. 20.30, a bieg na dystansie 5 km - godzinę wcześniej.