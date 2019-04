Półmaraton Warszawski 2020. 15. edycja Półmaratonu Warszawskiego odbędzie się 30 maja

Półmaraton Warszawski 2020 odbędzie się wyjątkowo nie w marcu, ale w maju. Czemu? Nowa data warszawskiego biegu jest związana z Mistrzostwami Świata w Gdyni.

- Po otwarciu zapisów na jubileuszową edycję Półmaratonu Warszawskiego dostaliśmy od Was wiele próśb o zmianę terminu biegu. Na tradycyjną datę Półmaratonu Warszawskiego został bowiem wyznaczony termin Mistrzostw Świata, które w przyszłym roku odbędą się w Gdyni. Ponieważ wielu z Was chce wystartować także w tej imprezie, postanowiliśmy Wam to umożliwić - poinformowali organizatorzy Półmaratonu Warszawskiego.

Półmaraton Warszawski 2020 - data, zapisy

15. edycja Półmaratonu Warszawskiego odbędzie się 30 maja 2020.

Po raz pierwszy (i zapewne jedyny) pobiegniemy po zachodzie słońca. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu uda nam się stworzyć niepowtarzalne wydarzenie godne jubileuszu największego biegu w Polsce. To będzie wyjątkowe i magiczne 15-lecie imprezy, której atmosferę tworzymy wspólnie od lat - dodali.

Zapisy na 15. PÓŁMARATON WARSZAWSKI 30.05.2020 aktywne są od 18.04.2019 do 28.03.2020. Póki co opłata startowa wynosi 80 zł. Zapisywać się można na stronie: www.rejestracja.maratonwarszawski.com.

16. edycja Półmaratonu Warszawskiego odbędzie się w tradycyjnym terminie – 28 marca 2021 roku.