Półmaraton Wiązowski 2019. Zdjęcia z 39. edycji imprezy [FOTORELACJA]

Bieg Wiązowna 2019 Półmaraton Wiązowski - tego biegu chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. To w końcu najstarszy bieg zimowo-wiosenny w Polsce. Jak co roku i tym razem, uczestnikom 39. już edycji sportowego dopisywały humory. Na starcie czekało na nich słońce i bezchmurne niebo. Było bezwietrznie i jak na ten okres w roku - ciepło. Jak przypominają organizatorzy wydarzenia, w prawie 40-letniej tradycji biegu, tylko kilka startów odbyło się przy dobrej pogodzie. Uczestnicy 39. edycji mieli więc dużo szczęścia. Zobaczcie naszą relację z tego wydarzenia. Ale to nie wszystko. 24 lutego w Wiązownej odbyła się także Wiązowska 5tka - bieg na 5 km, biegi młodzieżowe i bieg krasnoludków dla dzieci.

Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia: