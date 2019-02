Polonez Równości w parach jednopłciowych. Takiej studniówki jeszcze nie było

"Aż 70 % nastolatków LGBT+ w Polsce ma myśli samobójcze" - grzmią przedstawiciele Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza . Na ich profilu na Youtubie pojawił się film, na którym widzimy studentów I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Bednarska w Warszawie w niecodziennej sytuacji. Przyszli maturzyści zatańczyli bowiem poloneza w parach jednopłciowych. Zrobili to w geście solidarności z koleżankami i kolegami LGBT+ .

Film w reżyserii Michała Marczaka pokazuje przygotowania do studniówki, poloneza i after party. Uczniowie, którzy wzięli udział w akacji wierzą w to, że każdy ma prawo kochać tego, kogo chce. Ich zdaniem studniówka powinna być momentem radości dla wszystkich. Czasem tolerancji i szacunku.