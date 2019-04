Polonia Warszawa - Broń Radom 2:1. Czarne Koszule awansowały do półfinału

Polonia Warszawa przystąpiła do środowego starcia po dwóch porażkach z rzędu. Czarne Koszule przegrały dwa tygodnie temu w Tomaszowie Mazowieckim z lokalną Lechią, a w sobotę w inauguracyjnym meczu po przerwie zimowej na Konwiktorskiej musiały uznać wyższość rywala zza miedzy - Ursusa Warszawa (0:2).

Krzysztof Chrobak: Jesteśmy zbyt słabo przygotowani by myśle...

Środowy mecz miał się zacząć o godzinie 19. Kibice musieli jednak poczekać na pierwszy gwizdek 30 minut, bowiem goście dojechali z opóźnieniem przez korki. Od pierwszej minuty Polonia grała bardzo mądrze w defensywie, a w ataku widać było pomysł i zrywy - brakowało jedynie upragnionej pierwszej bramki. Ta padła w końcu w 34. minucie, a strzelcem okazał Marcin Kluska.

W drugiej połowie podopieczni Krzysztofa Chrobaka kontynuowali napór. W 68. minucie dwubramkowe prowadzenie Polonii dał niezawodny Krzysztof Pieczara, ale do końca było daleko. W 80. minucie Broń zdobyła z rzutu karnego bramkę kontaktową i do końca meczu napierali gospodarzy. Na szczęście warszawskich kibiców piłkarze Czarnych Koszul wytrzymali napór i awansowali do półfinału Regionalnego Pucharu Polski.