Polonia Warszawa - Broń Radom 3:1. Czarne Koszule w końcu wygrały!

Wtorek dniem sądu dla Legii. Koszykarze powalczą o kolejny mecz w Warszawie

Po 17. latach przerwy Legia Warszawa wróciła do koszykarskiej elity. Zespół Tane Spaseva przegrał jednak dwa pierwsze spotkania z Asseco Gdynia i we wtorek w Hali Bemowo OSiR powalczą o przedłużenie serii co najmniej jedno spotkanie.