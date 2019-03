Polonia Warszawa - Victorią Sulejówek 2:2. Krystian Pieczara bohaterem

Pogoń za Sokołem

Przed pierwszą kolejką rundy wiosennej Polonia miała siedem punktów straty do liderującego Sokoła Aleksandrów. W grupie I III ligi tylko jeden zespół może awansować do II ligi i jest nim mistrz tych rozgrywek. Jeśli Czarne Koszule chcą piąć się w górę szczebli rozgrywkowych to muszą zniwelować przewagę rywali do końca sezonu i ich wyprzedzić.Mimo okazja była do tego w sobotę, gdyż Sokół zremisował na wyjeździe z Ursusem 1:1.

