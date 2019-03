Polonia Warszawa - Victoria Sulejówek. Dariusz Dźwigała: "Polonia ma szansę na awans do II ligi"

Jak ocenia Pan szansę Polonii na awans do II ligi?

Polonia personalnie na starcie sezonu była moim zdaniem najlepszą drużyną w III lidze. Niestety przez problemy organizacyjno - finansowe trochę się to zmieniło. Poza epizodem, gdy prezesem był Józef Wojciechowski, to nad klubem ciąży jakieś fatum. Mimo to uważam, że Polonia może powalczyć z Sokołem o awans do II ligi.

Grał Pan też w Victorii Sulejówek, gdzie obecnie gra Pana syn Jan. Jak wspomina Pan ten klub?

Na boisku to bardziej byłem niż grałem. Lata już nie były te, ale fajnie było wykorzystać doświadczenie w starciu z seniorami. W Victorii również trenowałem, gdzie po słabej pierwszej rundzie udało nam się mieć najlepszy bilans w samej rundzie wiosennej. Mieszkam niedaleko Sulejówka i jest on mi bliski. Prowadziłem tam również zajęcia indywidualne z dziećmi, znam wszystkich ludzi, trenerów, prezesa i jak mam możliwość to jeżdżę na mecze Janka i Victorii.

W sobotę serce będzie rozdarte czy jednak wybór łatwiejszy niż się wydaje?

Nie ma co ukrywać - będę kibicował synowi. Też tam trenowałem i obecnie walczą o utrzymanie w III lidze. Obu klubom życzę jednak jak najlepiej.