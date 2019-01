Polonia Warszawa znowu z kłopotami. Na stadionie za 150 mln zł będzie grać w ósmej lidze?

Wiele osób wierzyło wtedy, że powrót do Ekstraklasy zajmie kilka lat, znajdą się sponsorzy, a klub wróci do sportowej elity. Tak się jednak nie stało. Początkowo Polonia dobrze rokowała, systematycznie przeskakiwała kolejne poziomy rozgrywek, jednak zatrzymała się na drugiej lidze (trzeci poziom rozgrywkowy w Polsce). Aktualnie znajduje się w trzeciej lidze i chociaż zajmuje drugie miejsce w tabeli, to nastroje w drużynie nie są zbyt optymistyczne.

Nienajlepsza atmosfera przy ul. Konwiktorskiej nie przyciąga nowych sponsorów. To zła wiadomość dla Polonii, bo jeśli konta zawodników dalej będą puste, to z końcem sezonu większość z nich poszuka sobie innego pracodawcy. To z kolei oznacza, że widmo spadku do ligi okręgowej (ósmy poziom rozgrywek) ponownie zajrzy w oczy Polonii. Długi klubu rosną, chociaż część z nich, głównie za wynajem stadionu na dzień meczowy, jest przez miasto umarzana. W podobnych tarapatach znalazła się niedawno Wisła Kraków, jednak klub z Małopolski, który wciąż gra w Ekstraklasie, prawdopodobnie zostanie uratowany.

Nowy stadion Polonii Warszawa za 150 mln zł

Trzecioligowej Polonii nikt na ratunek się nie rzuci. Sytuacja klubu ze stolicy jest coraz trudniejsza, a jedyna pomocna dłoń została wyciągnięta ze strony miasta. Ratusz zapowiedział i na razie nie wycofuje się z obietnicy modernizacji stadionu Polonii. Koszt inwestycji to 150 mln zł. Przyjęto już ponad 30 koncepcji architektonicznych, z których wkrótce powinien zostać wyłoniony zwycięzca.

Wśród najważniejszych założeń modernizacji jest budowa stadionu wraz z trybunami mogącymi pomieścić 15,5 tysiąca kibiców. Pomiędzy stadionem i ulicą Bonifraterską mają powstać dwa budynki. W pierwszym hala na minimum 1150 osób. Miałyby tam być rozgrywane mecze koszykówki i siatkówki. W drugim gmachu ulokowane zostałoby Centrum Wsparcia Sportu. Pod tymi budynkami przewidziano parking na 775 samochodów. Przy obecnej sytuacji Polonii, warto się jednak zastanowić, czy ogromna inwestycja w klub, który za chwilę może stać się bankrutem, jest dobrym pomysłem.