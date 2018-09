POLREGIO na 100-lecie Niepodległej – trwa kampania REGIObohater

"Polska jest silna siłą regionów" to hasło ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej przygotowanej przez POLREGIO w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na specjalnej stronie www.regiobohater.pl można zapoznać się z dokonaniami 100 REGIObohaterów, oddać głos na jedną spośród osób z każdego województwa, która najbardziej zasłużyła na miano REGIObohatera oraz wziąć udział w konkursie.



REGIObohater to ogólnopolska kampania edukacyjna połączona z plebiscytem i konkursem. Na dedykowanej stronie www.regiobohater.pl można zapoznać się z dokonaniami 100 lokalnych bohaterów wybranych przez Radę Programową postaci REGIObohaterów i oddać głos w plebiscycie.



– Popularyzując wiedzę o regionalnych bohaterach chcemy przypomnieć, że odzyskanie niepodległości po 123 latach zniewolenia zawdzięczamy nie tylko powszechnie znanym z kart historii postaciom, takim jak Józef Piłsudski czy Ignacy Jan Paderewski. Nie mniej ważni są bohaterowie, którzy swoje życie poświęcili walce lub budowaniu świadomości narodowej w regionach, pośród lokalnych społeczności. Organizując tę akcję chcemy także podkreślić silne przywiązanie marki POLREGIO do Polski, jej historii oraz patriotyzmu – mówi Krzysztof Zgorzelski, Prezes Przewozów Regionalnych, właściciela marki POLREGIO.



W toku głosowania, które potrwa do 11 października, dla każdego województwa zostanie wybrana postać jednego bohatera, którego imieniem nazwany zostanie pociąg POLREGIO. W każdym z regionów wybrany pociąg zyska oprawę wizualną z oznaczeniem REGIObohatera.



Wraz z oddaniem głosu uczestnik konkursu będzie miał możliwość uzasadnienia swojego wyboru. Spośród nadesłanych zgłoszeń Rada Programowa wyłoni i do 25 października ogłosi łącznie 116 laureatów, w tym odpowiednio 16 laureatów nagrody głównej (po jednym na dany region) i 100 wyróżnionych. Laureaci nagrody głównej otrzymają czytnik e-book Kindle, specjalne zaproszenie do uczestnictwa z osobą towarzyszącą w konferencji prasowej inaugurującej akcję REGIObohater wraz z zaproszeniem na uroczysty lunch w Pałacu Belwederskim. Pozostałych stu wyróżnionych otrzyma zestaw atrakcyjnych gadżetów.



Kampania REGIObohater objęta jest Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Partnerem akcji jest Agencja Rozwoju Przemysłu – największy udziałowiec Przewozów Regionalnych i Program „Niepodległa”. W skład Rady Programowej weszli Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (przewodniczący Rady Programowej), Dariusz Gwizdała – Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Michał Góras – Szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Andrzej Kensbok – Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu. W toku głosowania, które potrwa od 11 września do 11 października, dla każdego województwa zostanie wybrana postać jednego bohatera, którego imieniem nazwany zostanie pociąg POLREGIO. Ogłoszenie wyników plebiscytu nastąpi do 15 października.



Akcję REGIObohater wspiera kampania medialna, w ramach której powstał m.in. spot zachęcający do głosowania na REGIObohatera. Spot emitowany będzie na kanałach TVP Historia, TVP Seriale oraz w regionalnych kanałach TVP3. Kampania obejmie także radiostacje i prasę lokalną, kampanię on-line w tym platformy społecznościowe.



Czekamy na Twoje głosy www.regiobohater.pl

Rodzina Kowalskich



Rodzina chłopska spod Iłży zaangażowana w ratowanie Żydów podczas II wojny światowej. Zamordowani razem z piątką dzieci przez niemiecką żandarmerię 6 grudnia 1942 r. w Starym Ciepielowie za przechowywanie dwóch Żydów. Małżeństwo Adama i Bronisławy Kowalskich zostało odznaczone Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata.

ppor. Stanisław Zdanowski



Bojownik o niepodległość, urzędnik, działacz społeczny, prezydent Siedlec, Żołnierz I Brygady Legionów, ranny w walkach. W latach 1942-1943 pełnił obowiązki burmistrza Siedlec, ocalając wiele „Dzieci Zamojszczyzny”. Aresztowany przez Gestapo w 1944 r., był więziony w trzech obozach koncentracyjnych. Wielokrotnie represjonowany przez UB. Zmarł 26 listopada 1966 r. we Wrocławiu. Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski.

Janusz Kusociński



Lekkoatleta, trener, dziennikarz. Złoty medalista olimpijski z Los Angeles w biegu na 10 000 metrów, srebrny medalista pierwszych mistrzostw Europy w biegu na 5000 metrów. Ochotnik we wrześniu 1939 r., dwukrotnie ranny w obronie Warszawy. Włączył się w organizowanie ruchu oporu. Aresztowany przez Niemców i rozstrzelany 21 czerwca 1940 r. pod Palmirami. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

ks. bp Antoni Julian Nowowiejski



Duchowny katolicki, w latach 1908-1941 biskup diecezjalny płocki. W okresie I wojny światowej rozwinął działalność charytatywną na rzecz ofiar wojny. Profesor i rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Aresztowany przez Gestapo w ramach akcji niszczenia polskich elit. Zamordowany 28 maja 1941 r. w obozie w Działdowie. Miejsce jego pochówku pozostaje nieznane. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

gen. bryg. Bronisław Pieracki



Bojownik o niepodległość, polityk, urzędnik, działacz harcerski i członek Związku Strzeleckiego. Podczas I wojny żołnierz Legionów i POW, ciężko ranny. Od czerwca 1931 r. szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zwolennik polityki ugodowej względem ludności ukraińskiej. Zamordowany 15 czerwca 1934 r. w Warszawie przez ukraińskiego nacjonalistę. Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari.

August Agbola O’Brown



Pseud. „Ali”, żołnierz AK, muzyk, uczestnik Powstania Warszawskiego. Emigrant z Nigerii, w Polsce osiadł w 1922 r. Założył rodzinę. Był perkusistą jazzowym, pracował w lokalach rozrywkowych. Od 1941 r. w ZWZ-AK. Brał udział w powstaniu w szeregach Batalionu „Iwo”. Walczył w Śródmieściu Południowym. Po wojnie wstąpił do ZBOWiD-u. Wyemigrował w latach pięćdziesiątych. Zmarł 8 września 1976 r. w Londynie.