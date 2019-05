Polska - Izrael, Warszawa 2019. Kiedy Polska gra na Stadionie Narodowym? Eliminacje Euro 2020

POLSKA IZRAEL

Spotkanie piłkarskiej reprezentacji Polski z Izraelem będzie 10. spotkaniem pod wodzą Jerzego Brzęczka. Bilans obecnego selekcjonera nie jest póki co zbyt korzystny. Z ośmiu rozegranych meczów wygrał tylko dwa, trzy zremisował i trzy przegrał. Spotkania z Macedonią Północną i Izraelem będą dobrą okazją do poprawy tego bilansu. Ale ważniejsze od tego będą punkty. Oba mecze zostaną rozegrane w ramach eliminacji do mistrzostw Europy, które odbędą się w 2020 roku. Polska po dwóch meczach jest na 1. miejscu grupy G, a za plecami "biało-czerwonych" są właśnie Izrael i Macedonia Północna. Jakakolwiek strata punktów może kosztować utratę pozycji lidera. Jeśli Polska wygra te mecze, awansuje w rankingu FIFA. Obecnie nasza reprezentacja plasuje się na 20. miejscu.

Polska - Izrael powołania

Jerzy Brzęczek powołał na dwa najbliższe mecze 28 zawodników. Kto ostatecznie wybiegnie na murawę przekonamy się w dniu meczu.

Bramkarze:

Łukasz Fabiański

Łukasz Skorupski

Rafał Gikiewicz (powołany w miejsce kontuzjowanego Wojciecha Szczęsnego)

Obrońcy:

Jan Bednarek

Bartosz Bereszyński

Thiago Cionek

Kamil Glik

Robert Gumny

Artur Jędrzejczyk

Marcin Kamiński

Tomasz Kędziora

Michał Pazdan

Arkadiusz Reca

Maciej Rybus

Pomocnicy: