Polska - Łotwa 2:0. Lewandowski i Glik strzelcami bramek. Pełne trybuny na PGE Narodowym [ZDJĘCIA KIBICÓW]

Polska - Łotwa 2:0. Lewandowski i Glik strzelcami bramek W zgodnej opinii fachowców i kibiców najtrudniejszym meczem Polaków w tych eliminacjach miał być ten pierwszy, z Austrią, w ostatni czwartek. W Wiedniu Biało-Czerwoni wygrali 1:0, po bramce Krzysztofa Piątka, więc przed niedzielnym spotkaniem z Łotwą na PGE Narodowym w Warszawie nastroje były więcej, niż optymistyczne, choć piłkarze i selekcjoner ostrzegali przed nadmiernym optymizmem. - Spodziewam się trudnego spotkania - mówił dzień przed meczem Jerzy Brzęczek. - Dla zawodników z Łotwy, którzy grają w klubach Ekstraklasy i 1 ligi [w kadrze na mecz z Polską znalazło się czterech, a siedmiu kolejnych to byli piłkarze naszych klubów - red.] to będzie znakomita okazja do tego, żeby się pokazać. Powalczyć o lepsze kontrakty. To będzie na pewno dla nich dodatkowa motywacja. A my musimy być gotowi na ciężką walkę - dodał selekcjoner Polaków, któremu humor popsuła dodatkowo epidemia wśród piłkarzy. ZOBACZ ZDJĘCIA Z MECZU POLSKA - ŁOTWA. TAK KIBICE WSPIERALI BIAŁO-CZERWONYCH:

Jej efekt był taki, że z kadry meczowej na Łotwę wypadli Jan Bednarek i Bartosz Bereszyński. Niepewny był również występ Piątka, ale ostatecznie snajper AC Milan wyszedł w niedzielę na boisko i to w podstawowym składzie (kosztem Arkadiusza Milika). Na środku obrony zastępcą Bednarka został Michał Pazdan, a na lewą stronę defensywy Brzęczek wystawił Arkadiusza Recę. Do składu wrócił również poobijany w meczu z Austrią Piotr Zieliński. - Polska na pewno jest jednym z faworytów tej grupy. Zwłaszcza jeśli się spojrzy jacy grają w niej piłkarze - kurtuazyjnie chwalił nasz zespół selekcjoner Łotyszy Slavisa Stojanović. Dodał, że jego drużynie będzie bardzo trudno wywieźć z Warszawy korzystny wynik, bo znajduje się w trakcie przebudowy i wiele elementów jej gry jest jeszcze do poprawienia. Również przygotowanie fizyczne. - W pierwszym meczu z Macedonią Północną [przegranym 1:3 red.] jak już ruszyliśmy do przodu to brakowało nam sił, by wykończyć akcję. Nie umieliśmy również poszanować piłki, zbyt łatwo ją traciliśmy - wyliczał, co faktycznie zapowiadało łatwe zwycięstwo Biało-Czerwonych. ZOBACZ TEŻ: Monika Godlewska ćwiczy przed debiutem w MMA. Szykuje tajną broń na walkę z Linkiewicz

Polska - Łotwa. Polacy wygrali po brzydkiej grze Przez pierwszy kwadrans meczu można było jednak odnieść wrażenie, że w bordowych strojach biegają po boisku gospodarze, a nie goście. Polacy zaczęli niemrawo i już w trzeciej minucie powinna zapalić im się lampka alarmowa, gdy nie niepokojony zbytnio przez środkowych pomocników (Grzegorz Krychowiak i Mateusz Klich myślami chyba byli jeszcze w szatni) Vladislavs Gutkovskis przebiegł z piłką pod pole karne i strzelił. Na szczęście w sam środek bramki i Wojciech Szczęsny nie miał problemów z interwencją. Później nie było wcale lepiej. Nadal niemrawo grał nasz środek pola, nieskuteczny na prawym skrzydle był Kamil Grosicki, a znów ustawiony na lewym (jak z Austrią) Piotr Zieliński sprawiał wrażenie zagubionego.

Pierwszą groźną akcję Biało-Czerwonych obejrzeliśmy dopiero w 18. minucie, gdy zirytowany nieporadnością kolegów z pomocy Robert Lewandowski przejął piłkę po stracie Łotyszy, i ruszył z nią na bramkę. Jego strzał z ok. 18 metrów minął jednak słupek o metr. Do przerwy bramek nie zobaczyliśmy, choć Polacy w końcu odważniej zaatakowali. Efekty to żółta kartka dla Piątka, za próbę wymuszenia rzutu karnego i słupek, po ni to strzale, ni dośrodkowaniu Lewandowskiego. Swoje szanse mieli też Łotysze, którym stosunkowo łatwo udawało się przedostawać pod naszą bramkę. Strzelali jednak słabo – w sam środek, albo niecelnie. ZOBACZ TEŻ: Największy na świecie basen nurkowy powstaje w Mszczonowie pod Warszawą [ZDJĘCIA, WIDEO]

