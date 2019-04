Polska na weekend. Atrakcje turystyczne, ciekawe miejsca. Najlepsze propozycje na weekend w Polsce

Zbliża się weekend a ty znowu nie wiesz gdzie się wybrać? A może planujesz urlop i szukasz fajnego miejsca na wycieczkę? Polska to piękny kraj, trzeba tylko odkryć wszystkie zakamarki. Tutaj znajdziecie rozwiązanie, które może odmienić wasze plany. Zobaczysz jak atrakcje czekają na ciebie w Polsce. Może to zestawienie ułatwi ci zaplanowanie waszego wyjazdu?

Polska na weekend - zamki

W Polsce znajduje się niemalże 500 zamków. Niestety większość z nich zachowała się tylko w części. Trudno byłoby wymienić wszystkie, dlatego polecamy te, które koniecznie trzeba zobaczyć.

Najpiękniejsze zamki w Polsce – TOP 7

Zamek krzyżacki w Malborku

To zdecydowanie numer jeden w tym zestawieniu. Chyba każdy z nam o nim słyszał, a niewielu widziało. Trzeba to nadrobić.

Zamek w Niedzicy

Wzniesiony został w 1310 roku, z rozkazu króla węgierskiego, Karola Roberta. Na przestrzeni lat budowla stała się potężnym obiektem obronnym.

Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku

Trzy wysokie wieże, które pozostały po dawnej posiadłości książąt i królów, górują dziś nad wsią położoną niespełna godzinę jazdy samochodem z Warszawy.

Zamek w Baranowie Sandomierskim

Zamek w Baranowie Sandomierskim ma trzy kondygnacje i został wzniesiony na planie prostokąta. Jego historia sięga końca XVI wieku.

Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu

Jest to najpiękniejszy i największy zamek Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Budowla sięga czasów Kazimierza Wielkiego, a więc początków XIV wieku.

Zamek Królewski w Warszawie

Wielokrotnie grabiony i dewastowany, niemal doszczętnie zniszczony podczas II wojny światowej. Dziś zrekonstruowana budowla stoi przy Placu Zamkowym w Warszawie.

Zamek w Gołuchowie

Dziś to jedyna taka budowla w Polsce, zachwycająca stylistycznym bogactwem oraz iście koronkową architekturą, pełną krużganków, wieżyczek i tarasów.



Polska na weekend. Atrakcje turystyczne, ciekawe miejsca

Parki rozrywki w Polsce

W parkach rozrywki znajdziecie wszystko to, co potrzebne jest do dobrej zabawy, do tego by uwolnić morze endorfin, a przy okazji spędzić aktywnie czas. Jest to ciesząca się ogromną popularnością forma rozrywki. W Polsce znajdziecie wielu parków rozrywki, w których świetnie bawić się będą zarówno dorośli, jak i dzieci.

JuraPark w Bałtowie to park rozrywki, który otwarty został w 2004 roku. Był to pierwszy park dinozaurów w Polsce. Bałtów jest teraz jednym z największych kompleksów turystycznych w Polsce. oprócz parku dinozaurów jest tam Zwierzyniec Bałtowski, lunapark, kino 5D i wiele więcej.

Legendia to wesołe miasteczko na Śląsku. Jest to największy w Polsce tematyczny park rozrywki. Od blisko 60 lat zapewnia zabawę gościom w każdym wieku. Znajdziecie tam blisko 40 atrakcji, m.in. dobrze znany diabelski płyn czy Diamond River, czyli ześlizg do wody z wysokości 8 i 12 m. Przekraczając próg Legendii przenosicie się do magicznego świata zabawy, w którym motywem przewodnim są legendy, baśnie i opowiadania.

Park Miniatur Świat Marzeń to niezwykłe miejsce, w którym podczas podróży przez Australię, Grecję, Włochy, Polskę, Chiny, Francję, Meksyk będziesz podziwiać miniaturowe budowle charakterystyczne dla każdego z tych państw. Znajdziesz tu wszystkie obiekty, które szanujący się turysta wyruszający w podróż dookoła świata powinien koniecznie zobaczyć.W ciągu zaledwie jednego dnia staniesz pod Wieżą Eiffla, na Placu św. Piotra, przy posągach Moai, pod Bramą Brandenburską, przy gondoli cumującej w kanale wodnym otaczającym Plac św. Marka czy koło Muru Chińskiego

Energylandia to największy Park Rozrywki w Polsce, oferujący kilkadziesiąt atrakcji, które znajdują się na obszarze 26 hektarów, przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Bajkolandia, Strefa Familijna, Strefa ekstremalna, Water Park, a do tego 20 gier i zabaw interaktywnych, 4 sceny widowiskowe i nowoczesne kino 7D.