Polska policja dostała dwa śmigłowce Black Hawk [ZDJĘCIA]

Dwa śmigłowce S-70i Black Hawk zostały wyprodukowane przez Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu (których właścicielem jest amerykański koncern Lockheed Martin). Wielozadaniowe helikoptery zostały zakupione z wolnej ręki, tzn. bez przetargu. Policja tłumaczyła ten tryb faktem, że tylko maszyny produkowane w Mielcu spełniają ich wymagania. Od zamówienia do dostarczenia maszyn minęło zaledwie pół roku. W tym czasie policyjni mechanicy i piloci odbyli szkolenia w Stanach Zjednoczonych i Mielcu.

Kto wyprodukuje śmigłowce dla polskiej Policji? Zakup odbędzie się bez przetargu

Zarówno rząd jak i policja mówią o rewolucji. - Nigdy wcześniej polska policja nie dostała nowych śmigłowców. Te maszyny to przede wszystkim bezpieczeństwo Polaków - podkreślał w piątek premier Morawiecki na stołecznym lotnisku na Bemowie. Szef rządu zaznaczył, że maszyny zostały wyprodukowane na Podkarpaciu. - To szczególnie mnie cieszy, szczególnie z punktu widzenia gospodarczego - mówił.

Szef MSWiA podziękował premierowi za zakup śmigłowców oraz zapowiedział, że trwa produkcja trzeciej maszyny. Nieoficjalnie wiadomo, że policja otrzyma dodatkowo jeszcze dwa nowe helikoptery. - Wtedy ten wstyd, który był na naszych ramionach w związku z tak leciwym sprzętem, przejdzie do historii, a polska policja będzie wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt i tym samym będzie jedną z najnowocześniejszych formacji w Europie - mówił Joachim Brudziński.

Dotychczas najmłodszy policyjny śmigłowiec miał 13 lat, a najstarszy aż 47 lat.

- Flota śmigłowców policyjnych to był wielki wstyd dla Polski, teraz to się zmienia - przekonywał w rozmowie z dziennikarzami rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka. - Będą wykorzystywane przede wszystkim do zadań kontrterrorystycznych - mamy nadzieję, że będą to głównie ćwiczenia, ale również w przypadku klęsk żywiołowych, czy do poszukiwania osób oraz patrolowania i szybkiego przemieszczania policjantów - wymieniał Ciarka. Policjanci nie zdradzają szczegółowej specyfikacji maszyn. - Nie jest to śmigłowiec wojskowy, więc nie ma żadnych karabinów i rakiet - mówił.

Niewykluczone, że zakupione black hawki zostaną wykorzystne już podczas grudniwego szczytu klimatycznego w Katowicach. Na stałe mają stacjonować w Warszawie.

Wartość całego kontraktu (zakup dwóch maszyn, szkolenia pilotów i mechaników) to ponad 142 mln zł.

W kontekście nowych maszyn dla policji powróciły pytania o helikoptery dla armii. Ich zakup kilkukrotnie zapowiadał były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Skończyło się jednak tylko na zapowiedziach.

Kilka miesięcy temu poseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza w trybie interwencji poselskiej skierował do MON pytania dotyczącye zakupu śmigłowców dla wojska. Z nadesłanej dwa tygodnie temu odpowiedzi jasno wynika, że w latach 2016-2018 ministerstwo nie zakupiło żadnego śmigłowca. MON informuje, że „aktualnie toczy się postępowanie na zakup wyspecjalizowanych śmigłoców do zwalczania okręów podwodnych i ratowania morskiego”.