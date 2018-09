Polska sieć Top Market stawia na rozwój organiczny i otwiera kolejne sklepy

Sieć należąca do Polskiej Grupy Supermarketów (PGS) liczy już 600 sklepów i zatrudnia łącznie ponad 8500 pracowników w placówkach na Lubelszczyźnie, Pomorzu, Warmii, Kujawach, Podlasiu oraz w województwie łódzkim. Teraz zaprasza do współpracy kolejne placówki i do końca roku ma mieć 20 nowych punktów w kraju.

- Obecnie skupiamy się głównie na wzroście organicznym sieci, m.in. dzięki coraz szerszemu wachlarzowi produktów marek własnych. Prowadzimy również rozmowy z polskimi przedstawicielami drobnego handlu, w celu poszerzenia siatki placówek - mówi Michał Sadecki, prezes Polskiej Grupy Supermarketów, do której należy Top Market.

W styczniu spółka Lubelski Handel otworzyła swój czternasty sklep pod egidą Top Market. Kolejny to Lewiatan Kujawy, który zmienił markę na Top Market w ostatnim czasie.

- Analizujemy oferty i rozwój sytuacji. Nie wykluczamy nawiązania współpracy z innymi sklepami tej sieci - dodaje prezes PGS.

Top Market to obecnie jedna z największych polskich sieci handlowych. Według ostatniego raportu firmy Roland Berger, Top Market była trzecią najszybciej rozwijającą się siecią sklepów spożywczych w Polsce, z średniorocznym wzrostem oscylującym w granicach 30 procent.

Według przedstawicieli Top Market 70% produktów sprzedawanych w sklepach tej sieci, pochodzi od polskich producentów. Pochodzenie produktu, obok jego jakości i ceny, to jeden z najważniejszych kryteriów wyboru, którym kieruje się już blisko połowa Polaków. Top Market chce by trend ten był jeszcze silniejszy.

- W naszych działaniach staramy się kierować zasadą patriotyzmu ekonomicznego. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla gospodarki jest wsparcie rodzimych producentów, dlatego naszym klientom oferujemy możliwie największy asortyment polskich produktów – podkreśla Michał Sadecki, prezes PGS, skupiającej marki Top Marker, Minuta8 i Delica.

W zeszłym roku Polska Grupa Supermarketów wystartowała z własną linią produktów spożywczych i higienicznych O! Dobre. Pewne. Twoje. Dziś marka własna Grupy liczy ponad 120 pozycji i umożliwia skuteczne rywalizowanie z zagranicznymi sieciami handlowymi. Jak zapewniają przedstawiciele, marka własna produkowana jest wyłącznie w Polsce we współpracy z rodzimymi dostawcami.