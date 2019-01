Polska stacja badawcza szuka pracowników. Kucharze i mechanicy potrzebni na Antarktydzie

Ekstremalna praca marzeń

Praca marzeń czeka na was na odległej o 14 tys. km od Polski, Antarktydzie. Jeśli nie boicie się ekstremalnie niskich temperatur i nie przeraża was życie w odosobnieniu, macie dwa tygodnie na złożenie CV. O co chodzi? Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłosił właśnie nabór na uczestników 44. wyprawy na Polską Stację Antarktyczną. Półroczną i całoroczną. Poszukiwani są m.in. elektrycy, kucharze, mechanicy samochodowi, informatycy i obserwatorzy ekologiczni. Nie trzeba więc być naukowcem.

Na wyprawę półroczną, tzw. grupę letnią rekrutowany będzie bosman (obsługa, konserwacja i naprawy sprzętu pływającego), asystent terenowy (wsparcie naukowców w terenie), kucharz (obsługa w zakresie zbiorowego żywienia), administrator części hotelowej i pomoc w kuchni, pracownicy zajmujący się konserwacją i remontem zabudowań oraz sprzętu stacyjnego, obserwatorzy na Lions Rump (monitoring ekologiczny ptaków i ssaków płetwonogich).

Wyprawa całoroczna, tzw grupa zimowa, jest już nieco bardziej skomplikowana. Tu niezbędne będzie wsparcie kierownika wyprawy, energetyka, elektryka, mechanika samochodowego, operatora PTS, informatyka, elektronika, ratownika medycznego, łącznościowca, laboranta, obserwatora ekologicznego, obserwatora morskiego, obserwatora hydrochemicznego i glacjologicznego.

CV możecie wysyłać do 13 stycznia 2019 roku. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 1 marca - 30 kwietnia. Wyprawa rozpocznie się na przełomie września i października.