Nasz kraj znowu został wyróżniony. Tym razem to użytkownicy reddita zrobili ranking europejskich wieżowców. Okazuje się, że Polska znajduje się w czołówce krajów, w których jest najwięcej drapaczy chmur na starym kontynencie. Dalsza część artykułu poniżej.

Tylko w samej stolicy dopiero co oddano do użytku Cosmopolitan, Warsaw Spire i Q22. Kolejne wieżowce takie jak VARSO (najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej będzie miał 310 metrów) już pną się w górę.Z rankingu użytkowników reddita (serwisu internetowego przedstawiającego linki do róznych informacji, które ukazały się w Internecie - red.) wynika, że Polska znajduje się w czołówce krajów europejskich, w których jest najwięcej drapaczy chmur. Pod uwagę wzięto wszystkie budynki, które mają co najmniej 40 pięter i powyżej 150 m wysokości.Na Starym Kontynencie najwięcej podobnych budynków znajduje się w Rosji - aż 29. na drugim miejscu znalazły się ex aequo trzy państwa: Anglia, Francja i Niemcy - po 12 wieżowców. My możemy pochwalić się 11 wysokościowcami. W tabeli zajmujemy piąte miejsce.