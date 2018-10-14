Польські компанії раді взяти на роботу працівників зі Сходу

Число "85" нещодавно появилося у двох контекстах щодо українців, які працюють на польських підприємствах. Серед усіх іноземців, які приїхали до нашої країни на роботу і її знайшли, це 85 відсотків українців (за ними - білоруси – 13%, а інші країни становлять 2%). Так вийшло в результаті дослідження "Плани роботодавців", підготовленого Науково-дослідним інститутом «Randstad».

В той час як інше дослідження «Барометр трудової імміграції – перше півріччя 2018 року» показує, що 85% поляків має позитивне чи нейтральне ставлення до українців, тобто: у Польщі існує переконання, що українці не відберають роботу полякам.

Є дві основні причини, чому польські керівники та власники компаній мають труднощі з найняттям персоналу, який складатиметься лише з їхніх співвітчизників. Перш за все, безробіття протягом багатьох років неухильно падає, тому група безробітних, які шукають постійну роботу, скорочується. Це означає, що потенційний роботодавець має меншу кількість людей, яким він міг би довірити працю, тим більше, що особи в цій групі не мають певних навичок та здібностей. По-друге, частина поляків виїхала на Заход багато років тому (переважно після 2004 року, коли Польща вступила до Європейського Союзу) за кордон, і все ще працюють там, а не з польськими роботодавцями та підприємцями.

Сьогодні польський ринок праці підтримується працівниками зі Сходу, в першу чергу українцями. Якщо польський підприємець місяцями шукає працівників серед наших кандидатів, але безрезультатно, він знайде розв’язання, приймаючи людей з України. Це також все більше стосується вітчизняних виробників та роботодавців, що працюють в інших галузях. Таким чином, компаніям вдається виповнити певну відстутність робочих місць. Більшість новоприбулих зі Сходу в Польщі працевлаштовуються в промисловості. Це в середньому чотири співробітники з десяти. Багато з них також працює у сфері послуг та будівельній галузі.

Буває, що на підприємствах з багаторічною традицією та репутацією більше половини працівників це українці. Таким результатом можуть похвалитися, головним чином, компанії, які розвивають свою продукцію та не мають рук до роботи, тому вони приймають людей з України. Важливо відзначити, що в багатьох компаніях українці отримують такі самі ставки, що пропонуються полякам на тих самих позиціях. Це тому, що державний роботодавець, маючи вакансії, часто має проблеми з працевлаштуванням поляків, тому що вони не бажають працювати за нього.

Українці вважаються дуже працьовитою нацією. Це не рідкість, коли на польському підприємстві працюють поляки та українці, де ті перші працюють по 40 годин п'ять днів на тиждень, а українці - 12 годин на шість днів на тиждень. Кількість українців, які думають про те щоб залишитись в Польщі також збільшується. Це тому, що їм подобаються наші умови праці та заробітки.